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РИА Новости

В Турцию прибыл пятый самолет с компонентами С-400

09:29
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© Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma BakanlığıСтоп-кадр видео поставки зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Стоп-кадр видео поставки зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı
АНКАРА, 14 июл — РИА Новости. На турецкой авиабазе Мюртез приземлился пятый самолет с компонентами российского зенитно-ракетного комплекса С-400, сообщило Минобороны страны.
Как отмечается, на сегодня запланировано прибытие еще двух самолетов.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
18 сентября 2015, 13:30
Характеристики С-400 "Триумф"Что представляет из себя мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" - в инфографике МИА "Россия сегодня".
В пятницу оборонное ведомство Турции заявило о начале поставок С-400 в страну. Информацию также подтвердила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России.

Поставки С-400 Турции

С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Сделку на поставку Анкаре четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.
Зенитные ракетные комплексы C-400
05:58
Немецкий политолог назвал поставку С-400 Турции триумфом Путина
Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.
В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
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Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции из-за С-400
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С-400 «Триумф»ТурцияРоссияВ мире
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