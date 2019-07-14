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РИА Новости

Умерла актриса из "Остаться в живых" и "Звездного пути" Стефани Нижник

09:21
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© AFP 2019 / Frederick M. BrownАмериканская актриса Стефани Нижник
Американская актриса Стефани Нижник
© AFP 2019 / Frederick M. Brown
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. В Калифорнии на 53-м году жизни умерла американская актриса Стефани Нижник, сообщает Variety.
Причина смерти артистки пока неизвестна.
Стефани Нижник сыграла доктора Эвелин Аризу в сериале "Остаться в живых".
Актриса также снималась в сериалах "Анатомия страсти", "Любовь вдовца", "Морская полиция: Спецотдел", "Параллельные миры", "C.S.I.: Майами" и "Звездный путь: Энтерпрайз".
Она также исполнила роль Перим в фильме "Звездный путь: Восстание".
Нижник активно занималась благотворительностью, помогала детям и животным.
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США
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