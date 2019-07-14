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РИА Новости

В удаленных поселениях Тулунского района впервые провели вакцинацию

09:03
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Врачи узкого профиля бригады военных медиков Центрального военного округа (ЦВО) впервые провели прием во Владимировке и Турхуне Тулунского района Иркутской области, где также прошла вакцинация, сообщает в воскресение пресс-служба ЦВО.
"Комплексная бригада военных медиков впервые провела комплексный прием узкими врачами-специалистами и вакцинацию в населенных пунктах Владимировка и Турхун Тулунского района", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что населенные пункты находятся в 70 километрах от города. Военные врачи устроили автоперевязочную и разместили узких специалистов в местом фельдшерско-акушерском пункте. Было вакцинировано 249 человек, 89 из которых - дети, также 89 детей прошли профилактику дизентерии.
По данным ведомства, во Владимировке 86 жителей получили медпомощь и консультацию, в том числе 33 ребенка. Прием вели терапевт, травматолог, хирург, дерматовенеролог и лор-врач.
Ранее сообщалось, что медицинские подразделения Центрального военного округа (ЦВО) провели вакцинацию более 1,7 тысячи человек в пострадавшем от паводков Тулуне Иркутской области.
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