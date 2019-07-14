В удаленных поселениях Тулунского района впервые провели вакцинацию

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Врачи узкого профиля бригады военных медиков Центрального военного округа (ЦВО) впервые провели прием во Владимировке и Турхуне Тулунского района Иркутской области, где также прошла вакцинация, сообщает в воскресение пресс-служба ЦВО.

"Комплексная бригада военных медиков впервые провела комплексный прием узкими врачами-специалистами и вакцинацию в населенных пунктах Владимировка и Турхун Тулунского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что населенные пункты находятся в 70 километрах от города. Военные врачи устроили автоперевязочную и разместили узких специалистов в местом фельдшерско-акушерском пункте. Было вакцинировано 249 человек, 89 из которых - дети, также 89 детей прошли профилактику дизентерии.

По данным ведомства, во Владимировке 86 жителей получили медпомощь и консультацию, в том числе 33 ребенка. Прием вели терапевт, травматолог, хирург, дерматовенеролог и лор-врач.