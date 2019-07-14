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РИА Новости

Ливийская национальная армия начинает новое наступление на Триполи

08:45
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© ESAM OMRAN AL-FETORIВоеннослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. 7 апреля 2019
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. 7 апреля 2019
© ESAM OMRAN AL-FETORI
БЕНГАЗИ, 14 июл — РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара начинает новый бросок на Триполи, рассчитывает взять площадь аш-Шахада (Павших), сообщил РИА Новости командующий 73-й передовой бригады ЛНА генерал Салих Бухалика.
"Ливийская национальная армия начинает новый этап, мы окажемся возле ворот священной площади Павших, враг терпит поражение и начал бежать с места боев, чтобы проводить террористические акты внутри города", — сказал Бухалика.
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Командующий восточной Ливийской национальной армией (ЛНА) Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 1050 человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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Халифа ХафтарТриполиВ мире
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