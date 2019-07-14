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РИА Новости

Экс-посол Британии в США заявлял, что Трамп вышел из СВПД "назло" Обаме

07:33
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© AFP 2019 / Saul LoebБарак Обама и Дональд Трамп. Архивное фото
Барак Обама и Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2019 / Saul Loeb
Барак Обама и Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Дэррок в направленных в Лондон телеграммах высказывал мнение о том, что президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном "назло" своему предшественнику Бараку Обаме, сообщила газета Daily Mail.
По данным издания, британский посол, который в среду подал в отставку из-за скандала вокруг утечки его телеграмм, в сообщениях руководству отмечал, что Трамп вышел из соглашения с Ираном "по личным причинам", поскольку именно при Обаме был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Такое поведение администрации Трампа Дэррок называл "актом дипломатического вандализма".
Издание отмечает, что телеграмма, в которой Дэррок высказывал подобное мнение, была отправлена в мае 2018 года, после того, как Борис Джонсон, занимавший тогда пост главы британского МИД, не смог убедить Трампа не выходить из ядерной сделки с Ираном.
Ранее газета Sunday Times сообщила со ссылкой на источники, что британская полиция установила личность человека, который может стоять за утечкой телеграмм Дэррока, в которых тот нелестно отзывался о Трампе.
Лондон
10 июля, 08:00
Новый шаг Великобритании к саморазрушению
Телеканал CNN ранее сообщил, что посол Великобритании в США в направленных в Лондон дипломатических телеграммах называл Трампа "неумелым" и "некомпетентным". По данным телеканала, британский посол использовал секретные дипломатические телеграммы и информационные записки для того, чтобы сообщить правительству Великобритании, что карьера американского лидера "может закончиться позорно". Происходящие в Белом доме конфликты Дэррок называл "ножевыми боями", а администрацию США оценил как "не функционирующую должным образом".
Пресс-служба Белого дома позже распространила слова Трампа, который заявил, что британский посол плохо служил королевству.
В результате вызванного утечкой скандала Дэррок был вынужден подать в отставку.
Вылетит – не поймаешь
10 июля, 16:26
Вылетит – не поймаешь
8161201
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранДональд ТрампБарак ОбамаВеликобританияСШАВ мире
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