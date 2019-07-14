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РИА Новости

В центре Нью-Йорка полностью восстановили энергоснабжение

07:25
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© AP Photo / Michael OwensОтключение электричества в центре Нью-Йорка. 13 июля 2019
Отключение электричества в центре Нью-Йорка. 13 июля 2019
© AP Photo / Michael Owens
Отключение электричества в центре Нью-Йорка. 13 июля 2019
НЬЮ-ЙОРК, 14 июл - РИА Новости. Энергоснабжение в Нью-Йорке, прерванное ранее из-за аварии на электрической подстанции, полностью восстановлено, заявил журналистам глава американской энергетической компании Con Edison Джон Макэвой.
Ранее в центре города произошел взрыв трансформатора, после чего тысячи людей лишились электричества.
"Несколько минут назад мне доложили, что все 6 (вышедших из строя - ред.) сетей и энергообеспечение всех 73 тысяч потребителей восстановлены", - сказал Макэвой.
По его словам, предстоит установить причину аварии трансформатора.
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