В центре Нью-Йорка полностью восстановили энергоснабжение

НЬЮ-ЙОРК, 14 июл - РИА Новости. Энергоснабжение в Нью-Йорке, прерванное ранее из-за аварии на электрической подстанции, полностью восстановлено, заявил журналистам глава американской энергетической компании Con Edison Джон Макэвой.
Ранее в центре города произошел взрыв трансформатора, после чего тысячи людей лишились электричества.
"Несколько минут назад мне доложили, что все 6 (вышедших из строя - ред.) сетей и энергообеспечение всех 73 тысяч потребителей восстановлены", - сказал Макэвой.
По его словам, предстоит установить причину аварии трансформатора.