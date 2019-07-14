В Иркутской области более 44 тысяч человек привились от гепатита А

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Свыше 44 тысяч человек в зоне паводка в Иркутской области получили прививки против вирусного гепатита А, сообщается в субботу на Свыше 44 тысяч человек в зоне паводка в Иркутской области получили прививки против вирусного гепатита А, сообщается в субботу на сайте Роспотребнадзора.

Сообщается, что в трех районах области, находящихся в зоне подтопления, продолжают работу 44 прививочные бригады, из них: в Нижнеудинском районе – 20, Тулунском – 10, Тайшетском – 14.

"На 13 июля привито из числа групп риска против вирусного гепатита А – 44 096 человек, против брюшного тифа – 700 человек, против дизентерии Зонне – 2458, охвачено фагированием – 10 511 человек", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в зоне ЧС работают 10 мобильных бригад Роспотребнадзора, в которые входят специалисты управлений Роспотребнадзора по Иркутской, Амурской областям, Хабаровскому краю, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области".

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"Санитарно-эпидемиологическая ситуация на затопленных территориях стабильная, уровни инфекционной заболеваемость находятся в пределах среднемноголетних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано", - отмечается в сообщении.

Дождевой паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. Подтопление коснулось 7 муниципальных образований региона. Больше других пострадали Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы. Река Ия в районе города Тулуна поднялась до отметки 13,9 метра, что вдвое превышает критический уровень. Стихия затронула почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушено 11 мостов, размыто 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.