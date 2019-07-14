Российские военные раздали гуманитарную помощь в Латакии

ЛАТАКИЯ (Сирия), 14 июл - РИА Новости. Российские военные доставили гуманитарную помощь в несколько населенных пунктов сирийской провинции Латакия.

Жителям небольших поселков вблизи города Латакия были переданы продукты питания, среди которых рис, сахар, чай и консервы. Дети получили школьные наборы.

Глава одного из населенных пунктов отметил, что во время войны его поселок часто находился под огнем, но сейчас мирная жизнь постепенно возвращается.

"Во время войны поселок часто подвергался обстрелам. Боевики пытались занять ближайшие высоты и подойти к городу Латакии. Сейчас мирная жизнь вернулась: все меньше пустующих домов, дети ходят в школу", - сказал он.