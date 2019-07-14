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РИА Новости
Война в Сирии

Российские военные раздали гуманитарную помощь в Латакии

06:04
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкЖители Сирии получили гуманитарную помощь от России. Архивное фото
Жители Сирии получили гуманитарную помощь от России. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
ЛАТАКИЯ (Сирия), 14 июл - РИА Новости. Российские военные доставили гуманитарную помощь в несколько населенных пунктов сирийской провинции Латакия.
Жителям небольших поселков вблизи города Латакия были переданы продукты питания, среди которых рис, сахар, чай и консервы. Дети получили школьные наборы.
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Глава одного из населенных пунктов отметил, что во время войны его поселок часто находился под огнем, но сейчас мирная жизнь постепенно возвращается.
"Во время войны поселок часто подвергался обстрелам. Боевики пытались занять ближайшие высоты и подойти к городу Латакии. Сейчас мирная жизнь вернулась: все меньше пустующих домов, дети ходят в школу", - сказал он.
Жители получивших помощь деревень поблагодарили российских военных и попросили их приехать еще раз: население здесь постоянно растет - в свои дома возвращаются беженцы, которые нуждаются в поддержке.
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