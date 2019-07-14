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РИА Новости

Немецкий политолог назвал поставку С-400 Турции триумфом Путина

05:58
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы C-400
Зенитные ракетные комплексы C-400
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Конфликт вокруг российских комплексов С-400 может обернуться выходом Турции из НАТО, что является "огромной победой Владимира Путина". Об этом пишет немецкий профессор политологии Томас Егер в статье для журнала Focus Online.
Он считает, что сделка Анкары и Москвы заметно ухудшит и без того натянутые отношения Турции с США, причем Вашингтон будет вынужден ввести санкции против Турции за покупку российской военной техники. Хотя Дональд Трамп, по мнению эксперта, скорее всего, попытается их отложить, но юридически не сможет полностью от них отказаться.
Комплекс ПВО С-400 Триумф
00:42
Немецкие СМИ рассказали о "точке невозврата" для Турции из-за С-400
Егер добавляет, что, если "Турция решит покинуть НАТО, для альянса это будет огромной геостратегической потерей". По его мнению, такого варианта исключать нельзя, а исход этого конфликта будет зависеть от того, в ком президент Турции Реджеп Эрдоган увидит гарантию своего политического будущего.
Тем не менее, по словам эксперта, возникновение конфликта между Анкарой и Вашингтоном уже говорит о триумфе Владимира Путина. Он отмечает, что даже если Турция останется в НАТО, среди других членов альянса будет процветать недоверие друг к другу.

"Клин в НАТО уже вбит, и он будет действовать, даже если альянс сохранится в его нынешнем составе", — подчеркивает Егер.

Он также добавляет, что благодаря сделке с Турцией репутация России в мире продолжит стремительно набирать вес, российские военные получат доступ к секретным данным, что станет огромным преимуществом для ее спецслужб. При этом укрепление связей Москвы и Анкары политолог называет "международной сенсацией".
Однако эксперт заявляет, что ослабление связей с США и улучшение отношений с Россией обернется для Турции огромными политическими и экономическими потерями, а цена может оказаться настолько высока, что Эрдогану придется прибегнуть к помощи Москвы, чтобы сохранить власть.
При этом Эгер отмечает, что во всей этой ситуации самой беспомощной стороной выглядит Европа, хотя конфликт затрагивает ее жизненные интересы, европейские страны неспособны повлиять на решение этого вопроса.
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
11 июля, 08:00
Гвоздь в крышку НАТО. Почему США как огня боятся поставок С-400 в Турцию
В пятницу в Министерстве обороны Турции сообщили о начале поставок С-400 в страну. Днем позже в оборонном ведомстве заявили, что уже четвертый российский самолет с новой партией элементов для ЗРК приземлился на авиабазу Мюртед.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита.
Покупка систем ПВО у Москвы спровоцировала международный скандал между Анкарой и Вашингтоном: США требовали отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможности задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Анкара отказалась идти на уступки. Тем не менее, по словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, после саммита лидеров стран G20 в Японии напряженность между двумя государствами снизилась.
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НАТОТурцияЕвропаРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Когда я был маленький, в 70 годах, тогда в СССР не то что продать, показать современное вооруженные было запрещено. Сейчас, стране члену НАТО, стране с которой Россия воевала тысячу лет, этой стране и газ отдадим, пусть торгуют, и оружие поставим. Пусть разберуп на винтики, пусть изучают. Китаю в 80 продали су-27 теперь они подобные и лучше клепают тысячами. На нас же и нападут. Победа ВВП состоит в том что его бригаде ещё больше денег достанется. Вот это победа! Поздравляю!
14 июля, 07:25
laker112
48340161
Европа становится всё более независимой, от неё в мире всё меньше что-то зависит... И это не плохо, на самом-то деле.
14 июля, 06:08
CCicicipi
4572038
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