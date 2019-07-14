Немецкий политолог назвал поставку С-400 Турции триумфом Путина

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Конфликт вокруг российских комплексов С-400 может обернуться выходом Турции из НАТО, что является "огромной победой Владимира Путина". Об этом пишет немецкий профессор политологии Томас Егер в статье для журнала Конфликт вокруг российских комплексов С-400 может обернуться выходом Турции из НАТО, что является "огромной победой Владимира Путина". Об этом пишет немецкий профессор политологии Томас Егер в статье для журнала Focus Online

Он считает, что сделка Анкары и Москвы заметно ухудшит и без того натянутые отношения Турции с США, причем Вашингтон будет вынужден ввести санкции против Турции за покупку российской военной техники. Хотя Дональд Трамп, по мнению эксперта, скорее всего, попытается их отложить, но юридически не сможет полностью от них отказаться.

Егер добавляет, что, если "Турция решит покинуть НАТО, для альянса это будет огромной геостратегической потерей". По его мнению, такого варианта исключать нельзя, а исход этого конфликта будет зависеть от того, в ком президент Турции Реджеп Эрдоган увидит гарантию своего политического будущего.

Тем не менее, по словам эксперта, возникновение конфликта между Анкарой и Вашингтоном уже говорит о триумфе Владимира Путина. Он отмечает, что даже если Турция останется в НАТО, среди других членов альянса будет процветать недоверие друг к другу.

"Клин в НАТО уже вбит, и он будет действовать, даже если альянс сохранится в его нынешнем составе", — подчеркивает Егер.

Он также добавляет, что благодаря сделке с Турцией репутация России в мире продолжит стремительно набирать вес, российские военные получат доступ к секретным данным, что станет огромным преимуществом для ее спецслужб. При этом укрепление связей Москвы и Анкары политолог называет "международной сенсацией".

Однако эксперт заявляет, что ослабление связей с США и улучшение отношений с Россией обернется для Турции огромными политическими и экономическими потерями, а цена может оказаться настолько высока, что Эрдогану придется прибегнуть к помощи Москвы, чтобы сохранить власть.

При этом Эгер отмечает, что во всей этой ситуации самой беспомощной стороной выглядит Европа, хотя конфликт затрагивает ее жизненные интересы, европейские страны неспособны повлиять на решение этого вопроса.

В пятницу в Министерстве обороны Турции сообщили о начале поставок С-400 в страну. Днем позже в оборонном ведомстве заявили, что уже четвертый российский самолет с новой партией элементов для ЗРК приземлился на авиабазу Мюртед.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита.