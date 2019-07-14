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РИА Новости

В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергии

05:36
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© AP Photo / Michael OwensОтключение электричества в центре Нью-Йорка. 13 июля 2019
Отключение электричества в центре Нью-Йорка. 13 июля 2019
© AP Photo / Michael Owens
Отключение электричества в центре Нью-Йорка. 13 июля 2019
НЬЮ-ЙОРК, 13 июл - РИА Новости. Подачу электроэнергии потребителям в центре Нью-Йорка начали возобновлять, энергокомпания Con Edison рассчитывает в течение двух часов обеспечить электричеством всех жителей, сообщается в Twitter компании.
"Подача энергии в районе Верхний Вест-Сайд возобновляется? и мы рассчитываем, что большинство потребителей вновь получат электричество к полуночи", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в центре Нью-Йорка без электроэнергии остались примерно 44,5 тысячи жителей.
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Нью-Йорк (город)СШАВ мире
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