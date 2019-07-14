В Британии установили источник утечки телеграмм экс-посла в США, пишут СМИ

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Британская полиция установила личность человека, который может стоять за утечкой телеграмм теперь уже бывшего посла Великобритании в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался о Дональде Трампе, пишет Британская полиция установила личность человека, который может стоять за утечкой телеграмм теперь уже бывшего посла Великобритании в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался о Дональде Трампе, пишет Sunday Times со ссылкой на источники.

"Они думают, что знают, кто совершил утечку. Теперь дело за тем, чтобы выстроить дело, которое будет рассматриваться в суде. Это был человек, имевший доступ к историческим файлам", — сказал источник газеты в правительстве.

Издание отмечает, что Скотленд-Ярд совместно с британской разведкой MI6 и МИД королевства, которые также проводят расследование, установил, что "утечка не была результатом компьютерного взлома со стороны иностранного государства".

В пятницу Скотленд-Ярд сообщил, что начато выяснение обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока. Начать расследование полицию 8 июля попросил глава внешнеполитического комитета палаты общин Том Тугендхат, который обратился к главе Скотленд-Ярда Крессиде Дик.

Телеканал CNN ранее сообщил, что посол в направленных в Лондон дипломатических телеграммах называл Трампа "неумелым" и "некомпетентным". По данным телеканала, дипломат использовал секретные телеграммы и информационные записки, чтобы сообщить своему правительству, что карьера американского лидера "может закончиться позорно". Происходящие в Белом доме конфликты Дэррок называл "ножевыми боями", а администрацию США оценил как "не функционирующую должным образом".

Пресс-служба Белого дома позже распространила слова Трампа, который заявил, что британский посол плохо служил королевству.