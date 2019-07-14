Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-14T05:26Z
https://ria.ru/20190714/1556498005.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155638/57/1556385713_0:249:2767:1805_1036x0_80_0_0_76727f6545808baa6dfaaf48508bad1c.jpg
РИА Новости

В Британии установили источник утечки телеграмм экс-посла в США, пишут СМИ

05:26
7449
© AP Photo / Sait Serkan GurbuzБывший посол Великобритании в США Ким Дэррок. Архивное фото
Бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок. Архивное фото
© AP Photo / Sait Serkan Gurbuz
Бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Британская полиция установила личность человека, который может стоять за утечкой телеграмм теперь уже бывшего посла Великобритании в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался о Дональде Трампе, пишет Sunday Times со ссылкой на источники.
"Они думают, что знают, кто совершил утечку. Теперь дело за тем, чтобы выстроить дело, которое будет рассматриваться в суде. Это был человек, имевший доступ к историческим файлам", — сказал источник газеты в правительстве.
Издание отмечает, что Скотленд-Ярд совместно с британской разведкой MI6 и МИД королевства, которые также проводят расследование, установил, что "утечка не была результатом компьютерного взлома со стороны иностранного государства".
В пятницу Скотленд-Ярд сообщил, что начато выяснение обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока. Начать расследование полицию 8 июля попросил глава внешнеполитического комитета палаты общин Том Тугендхат, который обратился к главе Скотленд-Ярда Крессиде Дик.
Лондон
10 июля, 08:00
Новый шаг Великобритании к саморазрушению
Телеканал CNN ранее сообщил, что посол в направленных в Лондон дипломатических телеграммах называл Трампа "неумелым" и "некомпетентным". По данным телеканала, дипломат использовал секретные телеграммы и информационные записки, чтобы сообщить своему правительству, что карьера американского лидера "может закончиться позорно". Происходящие в Белом доме конфликты Дэррок называл "ножевыми боями", а администрацию США оценил как "не функционирующую должным образом".
Пресс-служба Белого дома позже распространила слова Трампа, который заявил, что британский посол плохо служил королевству.
В результате скандала Дэррок был вынужден подать в отставку.
Вылетит – не поймаешь
10 июля, 16:26
Вылетит – не поймаешь
191135105
Обсудить 9
Дональд ТрампСкотланд-ЯрдВеликобританияСШАВ мире
Рекомендуем
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма
РИА
Новости
Зенитные ракетные комплексы C-400
Немецкий политолог назвал поставку С-400 Турции триумфом Путина
Российские рубли
Рубль признали самой недооцененной валютой по индексу бигмака
Лидер партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрий Бойко. Архивное фото
Бойко назвал последствия "дикой" политики Киева в отношениях с Россией
Лента
новостей
Работа штабов кандидатов в президенты Украины
На Украине предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. 7 апреля 2019
Ливийская национальная армия начинает новое наступление на Триполи
Российская военная полиция в Сирии
Боевики подорвали бомбу на пути патруля российской военной полиции в Сирии
Иконка социальной сети Instagram
"Дело блогерш-убийц": счет жертв пошел на сотни тысяч
Марсоход Curiosity сделал сэлфи на фоне залежей глины
НАСА опубликовало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко назвала ответственных за газовый грабеж украинцев
Запуск ракеты-носителя Протон-М с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией Спектр-РГ с космодрома Байконур. 13 июля 2019
Отремонтировавших "Протон-М" специалистов представят к госнаградам
Блокпост украинских военных в населенном пункте Амвросиевка Донецкой области
Пьяные военные ВСУ избили командира из-за премии, сообщили в ЛНР
Женщина разделась в московском метро, чтобы мужчина уступил ей место
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Поезд Киев-Москва на Киевском вокзале
Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
Манта
Морского дьявола, попросившего людей о помощи, сняли на видео
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:31В больницах Одесской области остаются 14 детей после отравления в лагере
10:22В Хабаровске возбудили дело после наезда полицейского на пешеходов
10:20Бывший дипломат предостерег США от экономического давления на Иран
10:10Для Тулуна спроектируют комплекс защитных сооружений на случай наводнения
10:09Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии
09:57В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
09:49Силовики за сутки 12 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:29В Турцию прибыл пятый самолет с компонентами С-400
09:21Умерла актриса из "Остаться в живых" и "Звездного пути" Стефани Нижник
09:03В удаленных поселениях Тулунского района впервые провели вакцинацию
08:58У берегов Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,8
08:55Названы самые популярные иномарки в России
08:53В поселке под Краснодаром полностью потушили горевший производственный цех
08:45Ливийская национальная армия начинает новое наступление на Триполи
07:35Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
07:33Экс-посол Британии в США заявлял, что Трамп вышел из СВПД "назло" Обаме
07:27НАСА опубликовало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса
07:25В центре Нью-Йорка полностью восстановили энергоснабжение
06:36В Иркутской области более 44 тысяч человек привились от гепатита А
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в Латакии
Лента новостейМолния