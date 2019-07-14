Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-14T10:07Z
https://ria.ru/20190714/1556497827.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155192/82/1551928206_0:0:3035:1707_1036x0_80_0_0_2a2248196acafc0fe065a845e9a90a19.jpg
РИА Новости

Рубль признали самой недооцененной валютой по индексу бигмака

03:59
35740
© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Журнал Economist опубликовал индекс бигмака, согласно которому российский рубль снова, как и полгода назад, признан самой недооцененной валютой в мире.
Так, согласно этому исследованию, валютный курс российской национальной валюты сейчас на 64,5 процента больше его реального значения.
Авторы отмечают, что в США бигмак стоит 5,74 доллара, тогда как в России — 130 рублей, или чуть более двух долларов. Таким образом, справедливый курс российской валюты должен составлять 22,65 рубля за один американский доллар.
Что касается других мировых валют, то на текущий момент наиболее справедливый курс по отношению к доллару имеют шведская крона, канадский доллар, норвежская крона и израильский шекель.
Индекс бигмака определяется исходя из теории о паритете покупательной способности на примере бургера бигмак из ресторана McDonald's. Согласно этой теории, обменные курсы валют в долгосрочной перспективе должны выравниваться в соответствии с ценами на идентичные продуктовые корзины в разных странах.
Торговый зал сбербанк CIB в главном офисе сбербанка по адресу Москва, улица Вавилова 19
11 июля, 00:49
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США
32212815102334
Обсудить 57
РоссияВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Чушь. Как жили, так и живем. Разве что айфоны дороже стали. И причем здесь 14 год, валюту опустили в 15 после того как ИГИЛ захватила нефть в Ираке и Сирии и она пошла на черный рынок по цене в 15-20 долларов обвалив мировые цены. Что же до курса, то наоборот, благодаря такому курсу иностранные товары менее привлекательны, заменяются своими. А экспортеры, всего, от программистов и до фермеров наоборот теперь больше денег получают, при этом ещё и могут демпинг устраивать завоёвывая новые рынки у конкурентов. Да и на внутреннем рынке спрос поднялся, вместо иностранного. Все в плюсе. Фермеры даже упрашивают чтобы не только курс валюты сохранили, но ещё и санкции. Агрохолдинги растут теперь как на дрожжах. Китай всё время специально держит свою валюту низкой, потому и такой бурный рост у него, ибо его товары дешевые и все выгодно делать в Китае, а самому Китаю ничего не нужно.
14 июля, 04:14
nnikolo.fedoseev
58220179
Совершенно согласен, нормально жили до 14 года. Бабла хватало. А сейчас выживаем. Живут только те кто продает за границу за валюту и в основном недра. Путин, верни сильный рубль. Нам реально это надоело.
14 июля, 04:02
llable7rus3
77344049
Рекомендуем
Зенитные ракетные комплексы C-400
Немецкий политолог назвал поставку С-400 Турции триумфом Путина
РИА
Новости
Манта
Морского дьявола, попросившего людей о помощи, сняли на видео
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма
Российская военная полиция в Сирии
Боевики подорвали бомбу на пути патруля российской военной полиции в Сирии
Лента
новостей
Работа штабов кандидатов в президенты Украины
На Украине предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко
Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Блокпост украинских военных в населенном пункте Амвросиевка Донецкой области
Пьяные военные ВСУ избили командира из-за премии, сообщили в ЛНР
Марсоход Curiosity сделал сэлфи на фоне залежей глины
НАСА опубликовало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко назвала ответственных за газовый грабеж украинцев
Дальневосточный леопард
В заповеднике Приморья сняли на видео неизвестного экспертам леопарда
Женщина разделась в московском метро, чтобы мужчина уступил ей место
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Российский космонавт Олег Кононенко бегает на российской дорожке БД-2 в модуле Звезда на МКС. Архивное фото
Космонавтам на МКС не хватает места для занятий спортом, заявили в РАН
Лидер партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрий Бойко. Архивное фото
Бойко назвал последствия "дикой" политики Киева в отношениях с Россией
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать "Зону 51"
Поезд Киев-Москва на Киевском вокзале
Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:31В больницах Одесской области остаются 14 детей после отравления в лагере
10:22В Хабаровске возбудили дело после наезда полицейского на пешеходов
10:20Бывший дипломат предостерег США от экономического давления на Иран
10:10Для Тулуна спроектируют комплекс защитных сооружений на случай наводнения
10:09Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии
09:57В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
09:49Силовики за сутки 12 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:29В Турцию прибыл пятый самолет с компонентами С-400
09:21Умерла актриса из "Остаться в живых" и "Звездного пути" Стефани Нижник
09:03В удаленных поселениях Тулунского района впервые провели вакцинацию
08:58У берегов Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,8
08:55Названы самые популярные иномарки в России
08:53В поселке под Краснодаром полностью потушили горевший производственный цех
08:45Ливийская национальная армия начинает новое наступление на Триполи
07:35Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
07:33Экс-посол Британии в США заявлял, что Трамп вышел из СВПД "назло" Обаме
07:27НАСА опубликовало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса
07:25В центре Нью-Йорка полностью восстановили энергоснабжение
06:36В Иркутской области более 44 тысяч человек привились от гепатита А
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в Латакии
Лента новостейМолния