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РИА Новости

Россия сохранила мировое лидерство по экспорту пшеницы, отмечают эксперты

03:35
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы в Краснодарском крае. Архивное фото
Уборка пшеницы в Краснодарском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия по итогам 2018/19 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года) сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы, обогнав как США, так и страны Евросоюза, сообщили РИА Новости эксперты отрасли.
Россия по итогам 2017/18 сельхозгода заняла первое место в мире по экспорту пшеницы, обогнав США и страны ЕС. В четверг глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что экспорт зерновых культур из России в минувшем сезоне составил 43,3 миллиона тонн, пшеницы - 35,2 миллиона тонн. Согласно июльскому докладу минсельхоза США, экспортные поставки пшеницы из Соединенных Штатов в минувшем сезоне оцениваются в 25,5 миллиона тонн, из Евросоюза - в 24 миллиона, из Канады - в 24,5 миллиона тонн.
"Россия в очередной раз доказала свое лидерство, обогнав США, ЕС и Канаду", - сказал РИА Новости директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов. Он отметил, что поставки российской пшеницы составляют примерно 20% от объема мировой торговли.
Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут также считает, что по итогам сезона 2018/19 Россия обошла по поставкам пшеницы другие страны. "Качество российской пшеницы соответствует всем международным требованиям. Россия доказала, что соблюдает и выполняет все требования, обеспечивая своим зерном пятую часть мира", - сообщил собеседник агентства.
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Управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк сказал, что экспорт зерна из России в прошлом сезоне можно считать вторым в новейшей истории после сезона 2017/18. "Нынешний результат оказался ниже предыдущего сезона, однако смело можно называть его также превосходным. Таким образом, Россия по прогнозам вновь сохранила за собой первое место по экспорту пшеницы, обгоняя Евросоюз, США и Канаду", - сказал эксперт.
По прогнозу минсельхоза США, Россия останется мировым лидером по экспорту пшеницы и в 2019/20 сельскохозяйственном году (начался 1 июля текущего года). Так, по оценке ведомства, поставки российской пшеницы за рубеж в наступившем сезоне составят 34,5 миллиона тонн. Российский Минсельхоз ожидает, что в текущем сельхозгоду экспорт зерна из России составит 45 миллионов тонн, включая 36 миллионов тонн пшеницы.
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