Венесуэльские власти обвинили соратников Гуаидо в торговле оружием

МЕХИКО, 14 июл – РИА Новости. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес обвинил задержанных соратников лидера оппозиции Хуана Гуаидо в попытке продать похищенное с армейских складов оружие.

Ранее глава Национальной ассамблеи Гуаидо сообщил в социальных сетях о похищении двух своих соратников.

"Они намеревались продать украденное в арсенале Национальной боливарианской гвардии оружие, с помощью которого 30 апреля попытались совершить государственный переворот", - заявил Родригес на пресс-конференции в президентском дворце Мирафлорес.

По словам Родригеса, расследование по этому делу длилось 30 дней, в результате чего были задержаны Эрик Санчес Асуахе, Эдуардо Гарсия Гонсалес и Джейсон Париси Кастильо. Министр сообщил, что эти люди якобы пытались выручить за украденные автоматы АК-103, предназначенные для спецподразделений, и магазины к ним 35 тысяч долларов.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо.