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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Венесуэльские власти обвинили соратников Гуаидо в торговле оружием

02:51
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© РИА Новости / Марко Бельо / Перейти в фотобанкЛидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо. Архивное фото
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо. Архивное фото
© РИА Новости / Марко Бельо
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо. Архивное фото
МЕХИКО, 14 июл – РИА Новости. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес обвинил задержанных соратников лидера оппозиции Хуана Гуаидо в попытке продать похищенное с армейских складов оружие.
Ранее глава Национальной ассамблеи Гуаидо сообщил в социальных сетях о похищении двух своих соратников.
"Они намеревались продать украденное в арсенале Национальной боливарианской гвардии оружие, с помощью которого 30 апреля попытались совершить государственный переворот", - заявил Родригес на пресс-конференции в президентском дворце Мирафлорес.
По словам Родригеса, расследование по этому делу длилось 30 дней, в результате чего были задержаны Эрик Санчес Асуахе, Эдуардо Гарсия Гонсалес и Джейсон Париси Кастильо. Министр сообщил, что эти люди якобы пытались выручить за украденные автоматы АК-103, предназначенные для спецподразделений, и магазины к ним 35 тысяч долларов.
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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо.
30 апреля оппозиция еще раз попыталась захватить власть, предприняв атаку на базу ВВС "Карлота". Глава государства и министр обороны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям. Власти заявили о провале попытки госпереворота, Мадуро распорядился начать расследование событий 30 апреля.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоВенесуэлаВ мире
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