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РИА Новости

Число погибших при крушении судна у побережья Туниса возросло до 82 человек

02:30
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Число нелегальных мигрантов, погибших в результате крушения у побережья Туниса перевозившего их судна, составило 82 человека, передает агентство Рейтер со ссылкой на тунисское отделение Международного комитета Красного Полумесяца.
"После недели поисков тела всех 82 человек, которые находились в лодке, затонувшей на прошлой неделе, были извлечены", - сообщил агентству представитель тунисского отделения Международного комитета Красного Полумесяца Монжи Слим.
По данным агентства, выжившие мигранты сообщили береговой охране Туниса, что всего на потерпевшем крушение судне находились 86 человек.
Судно с нелегальными мигрантами перевернулось у берегов Туниса 4 июля. Как сообщило ранее Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, оказавшиеся неподалеку тунисские рыбаки спасли с потерпевшего крушение судна четырех человек, один из них позднее скончался в больнице.
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