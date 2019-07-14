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РИА Новости

Марокканские моряки спасли 161 нелегального мигранта в Средиземном море

02:09
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкМигранты, пересекшие Гибралтарский пролив. Архивное фото
Мигранты, пересекшие Гибралтарский пролив. Архивное фото
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Отряды береговой охраны Королевского морского флота Марокко спасли 161 нелегального мигранта в Средиземноморье, передает марокканское агентство MAP со ссылкой на военный источник.
По данным агентства, большинство спасенных мигрантов являются выходцами из стран Африки, расположенных к югу от Сахары. Отмечается, что все мигранты были "доставлены в целости и сохранности в средиземноморские порты королевства".
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С начала года через Средиземное море в Испанию добрались почти 8 тысяч мигрантов, 137 погибли. Общее число мигрантов, которые пересекли Средиземное море на пути в Европу с 1 января по 1 мая, составило 16 806 человек, 410 погибли, свидетельствуют данные Международной организации по миграции.
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Средиземное мореМароккоВ мире
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