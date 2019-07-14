Марокканские моряки спасли 161 нелегального мигранта в Средиземном море

По данным агентства, большинство спасенных мигрантов являются выходцами из стран Африки, расположенных к югу от Сахары. Отмечается, что все мигранты были "доставлены в целости и сохранности в средиземноморские порты королевства".

Эти запретные слова: да, миграцию можно и нужно контролировать

Эти запретные слова: да, миграцию можно и нужно контролировать

С начала года через Средиземное море в Испанию добрались почти 8 тысяч мигрантов, 137 погибли. Общее число мигрантов, которые пересекли Средиземное море на пути в Европу с 1 января по 1 мая, составило 16 806 человек, 410 погибли, свидетельствуют данные Международной организации по миграции.