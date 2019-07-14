Ночной велофестиваль в Москве собрал более 15 тысяч участников

"Боюсь лишь одного". 69-летняя итальянка проедет всю Россию на велосипеде Из Москвы во Владивосток на велосипеде. В такое путешествие по России отправилась гражданка Италии Франческа Филиппи. О своей поездке, впечатлениях от встреч с русскими людьми, а также о трудностях в пути она рассказала в интервью Sputnik Italia.