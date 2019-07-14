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РИА Новости

В Кувейте военных подключат к обеспечению безопасности морских портов

01:26
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© РИА Новости / А. Игнатов / Перейти в фотобанкВид на Эль-Кувейт. Архивное фото
Вид на Эль-Кувейт. Архивное фото
© РИА Новости / А. Игнатов
Перейти в фотобанк
Вид на Эль-Кувейт. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Портовое управление Кувейта на фоне напряженности в Персидском заливе подписало с министерством обороны страны протокол о сотрудничестве, который позволит кувейтским ВМС разрабатывать планы обеспечения безопасности портов на всей территории страны, передает кувейтское агентство KUNA.
В последнее время в Персидском заливе складывается напряженная обстановка: в июне был сбит американский беспилотник и совершено нападение на нефтяные танкеры. США и Великобритания обвинили в произошедшем Иран, Тегеран эти обвинения отрицает.
"Протокол был подписан в такое время, когда регион испытывает критическую (ситуацию) в области условий безопасности... Поэтому нам необходимы совместные усилия двух сторон (портового управления и ВМС Кувейта), чтобы поддержать безопасность кувейтских морских портов и убедиться, что мы готовы к любой чрезвычайной ситуации", - заявил руководитель кувейтского портового управления шейх Юсуф Абдулла ас-Сабах.
По словам руководителя портового управления Кувейта, подписанный сторонами протокол предусматривает обучение военнослужащих военно-морского флота буксировке и управлению судами, которые прибывают в порты Кувейта или отбывают из них.
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25 июня, 20:04
Игра по-крупному. Глава Госдепа готовит почву для удара по Ирану?Трампу неймется. Его ненависть к Ирану выходит за разумные пределы. Он готов к войне. А просчитать ее итоги в Вашингтоне, похоже, просто некому.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил в июне, что иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.
В середине июня в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. США и Великобритания обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. В Тегеране заявили, что обвинения о причастности к нападениям на танкеры являются безосновательными.
В начале июля телеканал CNN сообщал, что иранские корабли попытались остановить в Персидском заливе британский танкер, но фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose не позволил им это сделать. МИД Ирана и КСИР отвергли данные о попытке задержать британское судно, отметив, что такие заявления направлены на эскалацию напряженности.
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21 июня, 17:19
Шок и треп. Трамп приказал ударить по Ирану. И передумалВидно, нашелся кто-то дальновидный, кто растолковал, что бомбить Иран – это не то же самое, что по-голливудски "жахнуть" по Сирии. Здесь можно так попасть, что не выберешься.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеПерсидский заливКувейтИранВ мире
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