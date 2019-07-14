В Кувейте военных подключат к обеспечению безопасности морских портов

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Портовое управление Кувейта на фоне напряженности в Персидском заливе подписало с министерством обороны страны протокол о сотрудничестве, который позволит кувейтским ВМС разрабатывать планы обеспечения безопасности портов на всей территории страны, передает кувейтское агентство Портовое управление Кувейта на фоне напряженности в Персидском заливе подписало с министерством обороны страны протокол о сотрудничестве, который позволит кувейтским ВМС разрабатывать планы обеспечения безопасности портов на всей территории страны, передает кувейтское агентство KUNA

В последнее время в Персидском заливе складывается напряженная обстановка: в июне был сбит американский беспилотник и совершено нападение на нефтяные танкеры. США и Великобритания обвинили в произошедшем Иран, Тегеран эти обвинения отрицает.

"Протокол был подписан в такое время, когда регион испытывает критическую (ситуацию) в области условий безопасности... Поэтому нам необходимы совместные усилия двух сторон (портового управления и ВМС Кувейта), чтобы поддержать безопасность кувейтских морских портов и убедиться, что мы готовы к любой чрезвычайной ситуации", - заявил руководитель кувейтского портового управления шейх Юсуф Абдулла ас-Сабах.

По словам руководителя портового управления Кувейта, подписанный сторонами протокол предусматривает обучение военнослужащих военно-морского флота буксировке и управлению судами, которые прибывают в порты Кувейта или отбывают из них.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил в июне, что иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

В середине июня в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. США и Великобритания обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. В Тегеране заявили, что обвинения о причастности к нападениям на танкеры являются безосновательными.