Мосгоризбирком не прокомментировал решения по кандидатам по 43-му округу

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Итоговые решения по регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы по 43-му избирательному округу примут только на заседании Мосгоризбиркома 16 июля, на данный момент комиссия отказывается комментировать решения по депутатам данного округа, сообщил член комиссии Дмитрий Реут.

Ранее заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости, всем самовыдвиженцам в Мосгордуму по 43-му celebrity-округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. Соболь в Twitter подтвердила, что комиссия в 43-м округе "забраковала" почти 15% подписей избирателей в ее поддержку при допустимом браке в 10%, что означает снятие ее с выборов.

"Пока только рабочая группа завершила проверку, а что там будет покажет заседание 16 июля. Пока по кандидатам не готовы комментировать", - сказал Реут.

Согласно избирательному кодексу Москвы, при обнаружении среди подписей избирателей 10 и более процентов недостоверных или недействительных подписей комиссия отказывает в регистрации кандидата.