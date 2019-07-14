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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Эр-Рияд призвал Доху не мешать катарцам, желающим совершить хадж

01:04
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМекка. Архивное фото
Мекка. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Мекка. Архивное фото
ДУБАЙ, 14 июл - РИА Новости. Министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии призвало власти Катара не чинить препятствий для катарцев, которые хотят совершить хадж - паломничество к святым местам ислама в Мекке и Медине, говорится в сообщении министерства, распространенном в субботу Саудовским агентством новостей SPA.
Катар в свою очередь обвиняет саудовские власти в нежелании принимать катарских паломников на фоне конфликта между двумя странами.
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"Правительство хранителя двух святынь короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда желает использовать все возможности для облегчения прибытия на хадж подданных Катара, аналогично тому, как это делается в отношении мусульман, желающих приехать на хадж и умру из других стран. Мы всегда рады приветствовать наших братьев из Катара на хадже в королевстве, и облегченная процедура оформления документов в их отношении продолжает действовать", - отмечается в сообщении.
Министерство отвергло обвинения министерства вакууфов и по делам ислама Катара в том, что Саудовская Аравия создает препятствия для катарцев и имеющих вид на жительство в Катаре иностранцам в совершении религиозных обрядов на ее территории и не разрешает катарским группам въезжать в королевство. "Министерство по делам хаджа открыло ряд сайтов в интернете, чтобы катарцы и проживающие в Катаре иностранцы могли забронировать места проживания на время хаджа, а также необходимые им услуги", - отметили в ведомстве. При этом оно обвинило катарские власти, что те блокируют эти сайты, а также не дают катарским компаниям по организации хаджа заключить договоры с саудовскими компаниями по оказанию этих услуг.
В свою очередь министерство вакууфов Катара заявило, что Саудовская Аравия уже третий год не дает паломникам из Катара совершить паломничество к святым местам ислама, отказывая им в прямом перелете из эмирата местными авиалиниями.
По данным министерства по делам хаджа и умры Саудовской Аравии, ожидается, что в этом году на хадж приедут 1,7 миллиона мусульман со всего мира.
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Религия и мировоззрениеСаудовская АравияКатарВ мире
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