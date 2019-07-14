Эр-Рияд призвал Доху не мешать катарцам, желающим совершить хадж

ДУБАЙ, 14 июл - РИА Новости. Министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии призвало власти Катара не чинить препятствий для катарцев, которые хотят совершить хадж - паломничество к святым местам ислама в Мекке и Медине, говорится в сообщении министерства, распространенном в субботу Саудовским агентством новостей Министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии призвало власти Катара не чинить препятствий для катарцев, которые хотят совершить хадж - паломничество к святым местам ислама в Мекке и Медине, говорится в сообщении министерства, распространенном в субботу Саудовским агентством новостей SPA

Катар в свою очередь обвиняет саудовские власти в нежелании принимать катарских паломников на фоне конфликта между двумя странами.

"Правительство хранителя двух святынь короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда желает использовать все возможности для облегчения прибытия на хадж подданных Катара, аналогично тому, как это делается в отношении мусульман, желающих приехать на хадж и умру из других стран. Мы всегда рады приветствовать наших братьев из Катара на хадже в королевстве, и облегченная процедура оформления документов в их отношении продолжает действовать", - отмечается в сообщении.

Министерство отвергло обвинения министерства вакууфов и по делам ислама Катара в том, что Саудовская Аравия создает препятствия для катарцев и имеющих вид на жительство в Катаре иностранцам в совершении религиозных обрядов на ее территории и не разрешает катарским группам въезжать в королевство. "Министерство по делам хаджа открыло ряд сайтов в интернете, чтобы катарцы и проживающие в Катаре иностранцы могли забронировать места проживания на время хаджа, а также необходимые им услуги", - отметили в ведомстве. При этом оно обвинило катарские власти, что те блокируют эти сайты, а также не дают катарским компаниям по организации хаджа заключить договоры с саудовскими компаниями по оказанию этих услуг.

В свою очередь министерство вакууфов Катара заявило, что Саудовская Аравия уже третий год не дает паломникам из Катара совершить паломничество к святым местам ислама, отказывая им в прямом перелете из эмирата местными авиалиниями.