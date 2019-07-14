Кандидат в МГД Гудков заявил о намерении обжаловать проверку подписей

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков заявил РИА Новости, что эксперты нашли больше максимально допустимого числа брака в подписях за его выдвижение, что означает снятие его кандидатуры с выборов. Оппозиционер отметил, что будет обжаловать это решение.

Согласно закону, максимально допустимый брак в подписях за выдвижение кандидата может составлять не более 10%.

"Конечно, будем все обжаловать", - сказал он. По его мнению, "забраковали совершенно честные подписи". "Больше половины таких подписей только на основании вот таких претензий", - сказал РИА Новости Гудков.

По его словам, эксперты забраковали подписи на основании того, что у многих его сборщиков не указан район в городе, например, Ярославле, Ярославской области. "Закон говорит о том, что не нужно все реквизиты указывать", - заявил кандидат.

"Будем писать жалобу в общественную палату МГИК (Московская городская избирательная комиссия - ред.), будем отбивать все эти претензии", - добавил он.