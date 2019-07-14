Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-14T00:47Z
https://ria.ru/20190714/1556497159.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/92671/10/926711034_0:180:2741:1721_1036x0_80_0_0_f3faa3174085622a3e958cb15b2521ba.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Кандидат в МГД Гудков заявил о намерении обжаловать проверку подписей

00:47
1410
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДмитрий Гудков. Архивное фото
Дмитрий Гудков. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Дмитрий Гудков. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков заявил РИА Новости, что эксперты нашли больше максимально допустимого числа брака в подписях за его выдвижение, что означает снятие его кандидатуры с выборов. Оппозиционер отметил, что будет обжаловать это решение.
Согласно закону, максимально допустимый брак в подписях за выдвижение кандидата может составлять не более 10%.
"Конечно, будем все обжаловать", - сказал он. По его мнению, "забраковали совершенно честные подписи". "Больше половины таких подписей только на основании вот таких претензий", - сказал РИА Новости Гудков.
По его словам, эксперты забраковали подписи на основании того, что у многих его сборщиков не указан район в городе, например, Ярославле, Ярославской области. "Закон говорит о том, что не нужно все реквизиты указывать", - заявил кандидат.
Анатолий Кучерена
Вчера, 18:42
Кандидатам в Мосгордуму напомнили об ответственности за призывы к митингам
"Будем писать жалобу в общественную палату МГИК (Московская городская избирательная комиссия - ред.), будем отбивать все эти претензии", - добавил он.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Ренат Лайшев
Вчера, 18:13
Лайшеву и Милову отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму
4121395
Обсудить 2
Выборы в МосгордумуДмитрий ГудковМосковская городская думаМоскваПолитика
Рекомендуем
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
Соболь откажут в регистрации на выборах в Мосгордуму, заявил Венедиктов
РИА
Новости
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Венедиктов сообщил о возможном отказе Соболь в регистрации на выборах в МГД
Дальневосточный леопард
В заповеднике Приморья сняли на видео неизвестного экспертам леопарда
Певец Валерий Леонтьев
Пресс-секретарь Леонтьева опроверг сообщения об уходе певца со сцены
Лента
новостей
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Немецкие СМИ рассказали о "точке невозврата" для Турции из-за С-400
Алексей Чалый
Чалый снял кандидатуру с выборов в заксобрание Севастополя
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции из-за С-400
Лидер партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрий Бойко. Архивное фото
Бойко назвал последствия "дикой" политики Киева в отношениях с Россией
Объект компании Укртранснафта
"Укртранснафта" начала транспортировку американской нефти на НПЗ
Запуск ракеты-носителя Протон-М с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией Спектр-РГ с космодрома Байконур. 13 июля 2019
Отремонтировавших "Протон-М" специалистов представят к госнаградам
Работа штабов кандидатов в президенты Украины
На Украине предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко
Поезд Киев-Москва на Киевском вокзале
Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
Здание Мосгоризбиркома. Архивное фото
Мосгоризбирком не прокомментировал решения по кандидатам по 43-му округу
Зенитный ракетный комплекс С-400
СМИ рассказали, когда США объявят о санкциях против Турции из-за С-400
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:31В больницах Одесской области остаются 14 детей после отравления в лагере
10:22В Хабаровске возбудили дело после наезда полицейского на пешеходов
10:20Бывший дипломат предостерег США от экономического давления на Иран
10:10Для Тулуна спроектируют комплекс защитных сооружений на случай наводнения
10:09Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии
09:57В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
09:49Силовики за сутки 12 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:29В Турцию прибыл пятый самолет с компонентами С-400
09:21Умерла актриса из "Остаться в живых" и "Звездного пути" Стефани Нижник
09:03В удаленных поселениях Тулунского района впервые провели вакцинацию
08:58У берегов Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,8
08:55Названы самые популярные иномарки в России
08:53В поселке под Краснодаром полностью потушили горевший производственный цех
08:45Ливийская национальная армия начинает новое наступление на Триполи
07:35Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
07:33Экс-посол Британии в США заявлял, что Трамп вышел из СВПД "назло" Обаме
07:27НАСА опубликовало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса
07:25В центре Нью-Йорка полностью восстановили энергоснабжение
06:36В Иркутской области более 44 тысяч человек привились от гепатита А
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в Латакии
Лента новостейМолния