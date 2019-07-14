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РИА Новости

Немецкие СМИ рассказали о "точке невозврата" для Турции из-за С-400

00:42
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Комплекс ПВО С-400 "Триумф". Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Приобретение российских зенитных ракетных комплексов С-400 может стать для Турции "точкой невозврата", после которой Анкара покинет ряды западных союзников, пишет немецкий ежедневник Welt.
Газета подчеркивает, что сделка между двумя странами состоялась, несмотря на жесткую критику Анкары со стороны НАТО и Соединенных Штатов.
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
11 июля, 08:00
Гвоздь в крышку НАТО. Почему США как огня боятся поставок С-400 в Турцию
По мнению автора статьи, Турция не стала нарушать договоренность, поскольку рассматривает Россию в качестве переговорного партнера по Ближнему Востоку, а влияние Москвы в регионе, отмечает издание, значительно выше, чем у США.
Другими версиями причины заключения сделки называются желание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана защититься от Соединенных Штатов, ведь С-400 могут разместить непосредственно вблизи столицы. Так, в 2016 году в ходе неудачной попытки переворота здание турецкого парламента атаковали с воздуха, и теперь, пишет Welt, глава государства опасается, что, если Турция разместит американские системы Patriot, Вашингтон был бы способен отключить их, когда они могли бы понадобиться в похожей ситуации.
Зенитный ракетный комплекс С-400
12 июля, 11:50
"Парадокс современности". Начались поставки С-400 в ТурциюРоссия начала поставки С-400 в Турцию. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Котенок, Анкара не поддалась на шантаж США и сделала шаг вперед в области своей обороноспособности.

Сделка с Турцией

В пятницу в министерстве обороны Турции сообщили, о начале поставок С-400 в страну. Днем позже в оборонном ведомстве заявили, что уже четвертый российский самолет с новой партией элементов для ЗРК приземлился на авиабазу Мюртед.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита.
Покупка систем ПВО у Москвы спровоцировала международный скандал между Анкарой и Вашингтоном: США требовали отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Анкара отказалась идти на уступки. Тем не менее, по словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, после саммита лидеров стран G20 в Японии напряженность между двумя государствами снизилась.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
18 сентября 2015, 13:30
Характеристики С-400 "Триумф"Что представляет из себя мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" - в инфографике МИА "Россия сегодня".
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С-400 «Триумф»ТурцияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
МИД Турции: "Никаких проблем по С-400 нет, и поставки будут продолжаться." - Таким образом, Эрдоган осуществил свое намерение! И если в ближайшее время Путин не приступит к решению проблемы ПРО, то Трамп будет вынужден ввести против Турции санкции, а ответственность за последствия этого ляжет на Путина...
14 июля, 01:27
igor.guess
12740023
))) Конгресс США обязан ввести санкции не просто проти NASA но и против страны США за покупку Российских ракетных двигателей, а также использования Советских-Российских технологий и опыта при обслуживании Космических Станций. В данном случае-МКС!
14 июля, 02:49
Юрий Иванов
1080000
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