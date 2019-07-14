Соболь откажут в регистрации на выборах в Мосгордуму, заявил Венедиктов

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Всем кандидатам-самовыдвиженцам в депутаты Мосгордумы по 43-му округу, скорее всего, откажут в регистрации в качестве кандидатов, они получили соответствующие документы, сообщил РИА Новости заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

По его словам, в числе таких кандидатов оппозиционеры - сторонница Алексея Навального Любовь Соболь и представитель партии "Яблоко" Сергей Митрохин, актер Андрей Соколов и музыкант Сергей "Паук" Троицкий. Любовь Соболь в Twitter подтвердила, что комиссия в 43-м округе "забраковала" почти 15% подписей избирателей в ее поддержку при допустимом браке в 10%, что означает снятие ее с выборов.

"Все кандидаты-самовыдвиженцы, они получили уже копии протоколов с отрицательным результатом. Это значит, что завтра-послезавтра и до среды окружная избирательная комиссия по 43-му округу им всем откажет. Таким образом, в списке до всяких апелляций окажутся только представители трёх партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР", - сказал Венедиктов.

По его словам, кандидатам стоит подать апелляцию.

"Было бы правильно, чтобы кандидаты, которые уверены в своих подписях, подали бы апелляцию либо в Московскую городскую избирательную комиссию, либо в суд, потому что ситуация ненормальная, но при этом, конечно, отметил бы, что ко всем относятся одинаково, что важно", - сказал Венедиктов.

По его словам, неизвестно, на каком основании кандидатам было отказано.

"Может, это финансовые документы, мы не знаем пока, почему каждому из кандидатов было отказано. Но эта группа не принимает решение, решение будет принято 16 числа окружной избирательной комиссией, после чего можно будет уже апеллировать. Первый этап оспаривания будет на заседании, дальше если они не пройдут, то они пойдут в Мосгоризбирком или в суд", - отметил Венедиктов.