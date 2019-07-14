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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В Москве завершается образование цифровых избирательных участков

00:18
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТерминал для голосования на презентации цифрового избирательного участка в ЦИК РФ. Архивное фото
Терминал для голосования на презентации цифрового избирательного участка в ЦИК РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Цифровые избирательные участки для единого дня голосования 8 сентября должны быть образованы в Москве не позднее 14 июля, следует из постановления ЦИК.
Цифровые избирательные участки в единый день голосования 8 сентября впервые будут использованы в Москве на 30 избирательных участках. На 24 из них специально выбраны отдельные избирательные комиссии цифровых избирательных участков, еще на шести комиссии будут выполнять двойную функцию, работая и по выборам депутатов в Мосгордуму, и по организации голосования в формате цифрового избирательного участка. На этих участках смогут проголосовать избиратели из 20 регионов: в 16 пройдут выборы высших должностных лиц и в 4 - дополнительные выборы депутатов Госдумы.
Перечень цифровых избирательных участков ЦИК утвердил на заседании 3 июля и направил его в Мосгоризбирком. Согласно перечню, три цифровых участка будут образованы в СВАО, ЮАО, СЗАО, ЦАО, четыре - в ВАО, ЮВАО, ЗАО, два - в САО и ТиНАО, один - в ЮЗАО и ЗелАО.
По информации ЦИК, терминал для голосования создан концерном "Автоматика" государственной корпорации "Ростех". Комплекс полностью отключён от интернета, не использует операционную систему и исключает любую возможность воздействия извне.
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Механизм голосования на цифровом избирательном участке аналогичен технологии "мобильный избиратель" с той лишь разницей, что подача заявления осуществляется только через портал Госуслуги за 45-3 дня до голосования, отмечают в ЦИК. После подачи и проверки заявления избиратель будет включён в список избирателей на цифровом участке и исключён из списка по месту жительства.
По данным ЦИК, для участия в выборах гражданин должен прийти на цифровой участок в день голосования с паспортом, после проверки его активного избирательного права ему выдают карточку доступа к устройству для голосования, на котором избирателю будет предоставлен электронный бюллетень.
Как следует из материалов ЦИК, если эксперимент будет реализован успешно, то к 2021 году в России появится 5 тысяч цифровых участков.
Согласно утвержденному ЦИК календарному плану, не позднее 14 июля, а в исключительных случаях не позднее 4 сентября 2019 года также должно завершиться образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других местах временного пребывания).
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