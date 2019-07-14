В Москве завершается образование цифровых избирательных участков

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Цифровые избирательные участки для единого дня голосования 8 сентября должны быть образованы в Москве не позднее 14 июля, следует из постановления ЦИК.

Цифровые избирательные участки в единый день голосования 8 сентября впервые будут использованы в Москве на 30 избирательных участках. На 24 из них специально выбраны отдельные избирательные комиссии цифровых избирательных участков, еще на шести комиссии будут выполнять двойную функцию, работая и по выборам депутатов в Мосгордуму, и по организации голосования в формате цифрового избирательного участка. На этих участках смогут проголосовать избиратели из 20 регионов: в 16 пройдут выборы высших должностных лиц и в 4 - дополнительные выборы депутатов Госдумы.

Перечень цифровых избирательных участков ЦИК утвердил на заседании 3 июля и направил его в Мосгоризбирком. Согласно перечню, три цифровых участка будут образованы в СВАО, ЮАО, СЗАО, ЦАО, четыре - в ВАО, ЮВАО, ЗАО, два - в САО и ТиНАО, один - в ЮЗАО и ЗелАО.

По информации ЦИК, терминал для голосования создан концерном "Автоматика" государственной корпорации "Ростех". Комплекс полностью отключён от интернета, не использует операционную систему и исключает любую возможность воздействия извне.

Механизм голосования на цифровом избирательном участке аналогичен технологии "мобильный избиратель" с той лишь разницей, что подача заявления осуществляется только через портал Госуслуги за 45-3 дня до голосования, отмечают в ЦИК. После подачи и проверки заявления избиратель будет включён в список избирателей на цифровом участке и исключён из списка по месту жительства.

По данным ЦИК, для участия в выборах гражданин должен прийти на цифровой участок в день голосования с паспортом, после проверки его активного избирательного права ему выдают карточку доступа к устройству для голосования, на котором избирателю будет предоставлен электронный бюллетень.

Как следует из материалов ЦИК, если эксперимент будет реализован успешно, то к 2021 году в России появится 5 тысяч цифровых участков.