Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-14T08:01Z
https://ria.ru/20190714/1556489846.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149465/10/1494651041_0:59:3435:1991_1036x0_80_0_0_232cdef533b777d837035e14d106c706.jpg
РИА Новости

"Дело блогерш-убийц": счет жертв пошел на сотни тысяч

08:00
23340
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконка социальной сети Instagram
Иконка социальной сети Instagram
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
Все материалы
Вначале новости. На этой неделе передовую Данию потрясло сообщение одной из самых известных персон страны — о том, что она намерена свести счеты с жизнью. Писательница, певица и блогер Фи Лорсен, на которую подписаны примерно семь процентов датских подданных, заявила: она больше так не может. Правительство Дании немедленно отреагировало, и королевство ждут большие перемены.
Важный нюанс. Фи Лорсен — влиятельная знаменитость нового типа. Ей 23, у нее за спиной семилетний стаж славы, несколько синглов и пара книг, но прославилась она не пением и не писательством. Просто в далеком 2012-м пятнадцатилетняя Фи появилась в вечернем телешоу и рассказала, как над ней издевались в школе (как позже выяснилось — врала). Буллинг тогда был свежей горячей темой, и девочка стала знаковым персонажем общественной дискуссии. Лорсен тут же начала вести блог о моде, который немедленно принялись читать девочки от восьми до двенадцати лет, и пошла по рукам телепродюсеров, которые украсили ею реалити-шоу. Еще потом она сделала каминг-аут как бисексуалка (как утверждают знакомые — соврала). Еще потом неизбежно появились синглы, а также автобиографическая книжка о том, как Фи тяжко борется за удержание популярности. Никаких следов образования у девушки нам найти не удалось.
Лори Фэйс
2 июля, 04:43
Бьюти-блогер облысела в прямом эфире, когда проводила очередной эксперимент
В общем, не герой и не гений. А что-то вроде гриба, вылупившегося на стыке соцсетей и СМИ. Раз в день фотки в инсте, пару раз в неделю видосики на ютьюбе, раз в неделю телеэфир. Раз в месяц какие-нибудь подвиги для таблоидов (в 2016 году Фи, например, спасла с румынских улиц и приютила у себя двух песиков). Раз в полгода — расставания и новые романы. Раз в год альбом, каждые два года — скандал. Под это подверстывается реклама каких-нибудь девочковых причиндалов, криптовалют и горячих туров. Все как у всех. Очевидно, и запись о "прощай, жестокий мир" была очередным плановым скандалом (естественно и к счастью, блогерша и не подумала в самом деле самоубиваться).
Так вот: у Фи снова все получилось. Девочки-подписчицы накидали ей десятки тысяч лайков, а СМИ отозвались ураганным паблисити.
Город Тюмень
22 мая, 13:12
В Тюмени блогера оштрафовали за автовечеринку с подписчиками
И тут до руководства страны дошло, что происходит что-то неправильное. Правительство Дании вдруг обнаружило: любое ходячее недоразумение, влезшее на пальму известности, может оттуда тупо в коммерческих целях пиарить суицид среди сотен тысяч малолетних школьниц и за это недоразумению ничего не будет.
В общем, министр образования выступила с инициативой накладывать ответственность на блогеров с определенным числом подписчиков. Большая часть общественности министра поддержала, часть — заявила, что ответственность должны разделить и социальные платформы (инстаграм, ютьюб, фейсбук и прочие). Сейчас дискуссия в разгаре, Фи убрала провисевший двое суток пост и делает вид, что лечится от депрессии. В конце концов, вероятно, закон о блогерах действительно появится — в той или иной форме.
Умирает в прямом эфире: блогера обвиняют в пропаганде анорексии
8 апреля, 19:05
"Умирает в прямом эфире": блогера обвиняют в пропаганде анорексииВ адрес Юджинии Куни шлют проклятия и пишут петиции с требованием закрыть ее канал на YouTube. Все дело в непривычной худобе девушки, которой хотят подражать маленькие зрительницы — большая часть ее фанатов. Родители называют это пропагандой анорексии
Что тут интересно для нас. По понятным причинам датская ситуация вообще ничем не отличается ни от российской, ни от австралийской, ни от бразильской. По всему земному шару взрыв социальных медиа породил проблему "ролевых моделей ниоткуда", не стесненных ни моральной, ни уголовной ответственностью.
Не то чтобы до возникновения соцсетей не появлялось тупых овец обоего пола, подававших массам дурной пример. Дети богачей светились в скандальной хронике, интригуя общественность гулянками и развратом. Звезды шоубизнеса несли чушь со сцены и умирали от передозировок. Но только новая реальность открыла дорогу, во-первых, людям, не имеющим в активе вообще никаких заслуг ни перед кем — ни своих, ни фамильных. А во-вторых — она дала им возможность говорить непрерывно, от первого лица, гордо и богохульно, на сотни тысяч и миллионы современников. Нанося неиллюзорный ущерб их финансам и здоровью.
Сотрудник полиции
15 апреля, 10:45
На Урале блогера задержали за инсценировку похищения человека
У нас последним громким примером такого рода была, кажется, непонятно откуда вылезшая инстаблогерша Лена с поддельными дипломами и модельными фото, нарубившая себе две сотни тысяч подписчиц как "диетолог и биохимик". До того как ее заметила комиссия РАН по лженауке, она в течение года впаривала своей аудитории БАДы в чудовищных дозировках (по 20-25 таблеток в сутки. Чем больше промокодов используют подписчицы, тем больший процент получит инстаблогер. Простая математика). Инстаблогершу в конце концов разоблачили, об этом написали СМИ, но, как выяснилось, толку от этого не было никакого. Я только что проверял: у "биохимика Лены" все в порядке. Подписчиц уже 300 тысяч, и она как ни в чем не бывало продолжает впаривать им "пилюльки по схеме".
А ведь есть еще десятки, если не сотни таких же. И те из них, кто не выписывают пилюльки, продвигают, например, финансовые пирамиды (сколько наших блогеров заработали на рекламе кешбери?) и спекулянтские инвест-программы, помогая толпам граждан ухнуть в долговые ямы.
Блогер-биохомик кормила подписчиков опасными для здоровья БАДами
25 апреля, 19:33
"Блогер-биохимик" кормила подписчиков опасными для здоровья БАДами
...Внимание, вопрос. Что делать государству — любому государству — при столкновении с этой армией алчных овец (и переодетых овцами циничных хищников)? Ведь рано или поздно до каждого государства дойдет, что подрывная деятельность — это не только открытая пропаганда терроризма, наркомании, суицида и розни. Это и просто нефильтрованная жизнедеятельность знаменитостей с нулевой социальной ответственностью, имеющая целью пиар и профит.
Масштаб вреда, который наносят эти люди, пока неочевиден, но это до первого публичного скандала, который обычно разражается вслед за трагедией. И, увы, при нынешних трендах это, скорее всего, вопрос времени.
Стоп-кадр видео с участием Алибека Мирзеханова
21 февраля, 17:49
В Москве дагестанского блогера арестовали по подозрению в терроризме
Так вот: что делать государству, желающему выполнить свои обязательства по защите граждан от угроз — в том числе и тех, что рождаются в их среде? Что делать государству, если никакие "разоблачения" не вредят медийным паразитам?
Ответ в общем очевиден: так или иначе распространять на них железный зонтик уголовного кодекса. Сейчас или через десять лет, но государству придется вводить своеобразное "лицензирование блогерской деятельности". Со всеми запретами и ограничениями, что действуют сейчас для других профессий и бизнесов.
Улица Новый Арбат в Москве
17 января, 13:42
В Москве блогеры перекрыли Новый Арбат для съемок клипа
В Дании, например, уже прозвучало рассуждение о том, что коммерческое блогерство несовершеннолетних является, по сути, использованием детского труда и потому должно быть жестко ограничено.
...Естественно, сами "инфлюенсеры" будут решительно сопротивляться попыткам надеть законодательный намордник на их самовыражение. Нас — да и не только нас — ждут коллективные истерики об удушении свободы слова, а также вопли "ну конечно, блогеры у вас главные враги, нет бы боролись с коррупцией и истреблением дельфинов".
Но выбор перед государством стоит простой. Либо выступить в роли "душителя", либо отдать общество на съедение хищным овцам.
Заменят ли блогеры журналистов?
8 февраля, 14:26
Заменят ли блогеры журналистов?В феврале 1905 года в Москве открылись первые курсы для обучения журналистов. Блогерство и современную журналистику обсудили в эфире радио Sputnik заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий и журналист-международник Аббас Джума.
367915413
Обсудить 4
ДанияРоссияАвторы
Рекомендуем
На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва
Касается каждого. Почему так много внимания к "бытовой" катастрофе в Тыве
РИА
Новости
Зенитные ракетные комплексы C-400
Немецкий политолог назвал поставку С-400 Турции триумфом Путина
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма
Манта
Морского дьявола, попросившего людей о помощи, сняли на видео
Лента
новостей
Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Российская военная полиция в Сирии
Боевики подорвали бомбу на пути патруля российской военной полиции в Сирии
Вывеска на здании компании Siemens в Москве
Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекорд
Марсоход Curiosity сделал сэлфи на фоне залежей глины
НАСА опубликовало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса
Работа штабов кандидатов в президенты Украины
На Украине предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко
Российские рубли
Рубль признали самой недооцененной валютой по индексу бигмака
Авианосец HMS Queen Elizabeth
Поломка за поломкой. Самая проблемная боевая техника НАТО
Снос незаконно построенных эллингов в Сочи
В Сочи требуют снести жилой дом из-за спорных 15 сантиметров земли
Женщина разделась в московском метро, чтобы мужчина уступил ей место
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок. Архивное фото
В Британии установили источник утечки телеграмм экс-посла в США, пишут СМИ
Блокпост украинских военных в населенном пункте Амвросиевка Донецкой области
Пьяные военные ВСУ избили командира из-за премии, сообщили в ЛНР
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:22В Хабаровске возбудили дело после наезда полицейского на пешеходов
10:20Бывший дипломат предостерег США от экономического давления на Иран
10:10Для Тулуна спроектируют комплекс защитных сооружений на случай наводнения
10:09Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии
09:57В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
09:49Силовики за сутки 12 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:29В Турцию прибыл пятый самолет с компонентами С-400
09:21Умерла актриса из "Остаться в живых" и "Звездного пути" Стефани Нижник
09:03В удаленных поселениях Тулунского района впервые провели вакцинацию
08:58У берегов Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,8
08:55Названы самые популярные иномарки в России
08:53В поселке под Краснодаром полностью потушили горевший производственный цех
08:45Ливийская национальная армия начинает новое наступление на Триполи
07:35Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
07:33Экс-посол Британии в США заявлял, что Трамп вышел из СВПД "назло" Обаме
07:27НАСА опубликовало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса
07:25В центре Нью-Йорка полностью восстановили энергоснабжение
06:36В Иркутской области более 44 тысяч человек привились от гепатита А
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в Латакии
06:01В Лондоне автомобиль въехал в группу людей
Лента новостейМолния