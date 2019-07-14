В заповеднике Приморья сняли на видео неизвестного экспертам леопарда

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Два дальневосточных леопарда попали в объектив камеры в пещере заказника "Кедровая падь". Впервые за несколько лет (помимо нынешнего "хозяина" по имени Тайфун) в этом районе был зафиксирован другой неизвестный самец, Два дальневосточных леопарда попали в объектив камеры в пещере заказника "Кедровая падь". Впервые за несколько лет (помимо нынешнего "хозяина" по имени Тайфун) в этом районе был зафиксирован другой неизвестный самец, сообщает пресс-служба заповедника "Земля леопарда".

Уже больше ста лет сравнительно небольшой заповедник "Кедровая падь" является одной из основных площадок для наблюдения за дальневосточными леопардами. За жизнью этих пятнистых хищников следят не только ученые, но и многие любители больших кошек, получающие информацию из фильмов, СМИ и социальных сетей. С конца прошлого века здесь поочередно "царствовали" леопард по имени Барабашевский (он же Толстый), знаменитый Лорд, потом Меамур с Кедровкой, а теперь Тайфун с Бэри (самка).

Причем, последние несколько лет он оставался единственным самцом леопарда, попадающим в фотоловушки в "Кедровой пади".

Однако в этом году пещера вновь обратила на себя внимание ученых. Особый интерес специалистов вызвало то, что на видео были зафиксированы разные особи, и оба – самцы. И если в первом случае "привет" ученым передал местный старожил Тайфун, то вторым самцом оказался пока неизвестный леопард, которому был присвоен номер Leo 144M.

"Неизвестный прежде Leo 144M появился на территории, где обитает Бэри, и это может не понравиться Тайфуну, - говорит Юрий Дарман, кандидат биологических наук, заместитель директора по науке ФГБУ "Земля леопарда". - Хотя жесткой территориальности у дальневосточных леопардов не отмечено, конфликты могут происходить из-за самок".

"На видео из пещеры Leo 144M тщательно изучает "послание" Тайфуна, как бы "улыбаясь" в камеру, - поясняют сотрудники заповедника. - При помощи такой необычной гримасы самец захватывает дополнительный воздух, изучая феромоны, оставленные другими животными".

Помимо двух леопардов за первое полугодие пещеру посетили представители и других видов – барсуки, мыши, зайцы и лесной кот.