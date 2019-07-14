Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-14T00:39Z
https://ria.ru/20190714/1556479264.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155072/35/1550723501_0:0:2996:1685_1036x0_80_0_0_194e3444bce54df31fd48ed731a3df7f.jpg
РИА Новости
Туризм

В заповеднике Приморья сняли на видео неизвестного экспертам леопарда

00:39
13854
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДальневосточный леопард
Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Два дальневосточных леопарда попали в объектив камеры в пещере заказника "Кедровая падь". Впервые за несколько лет (помимо нынешнего "хозяина" по имени Тайфун) в этом районе был зафиксирован другой неизвестный самец, сообщает пресс-служба заповедника "Земля леопарда".
Уже больше ста лет сравнительно небольшой заповедник "Кедровая падь" является одной из основных площадок для наблюдения за дальневосточными леопардами. За жизнью этих пятнистых хищников следят не только ученые, но и многие любители больших кошек, получающие информацию из фильмов, СМИ и социальных сетей. С конца прошлого века здесь поочередно "царствовали" леопард по имени Барабашевский (он же Толстый), знаменитый Лорд, потом Меамур с Кедровкой, а теперь Тайфун с Бэри (самка).
Причем, последние несколько лет он оставался единственным самцом леопарда, попадающим в фотоловушки в "Кедровой пади".
Однако в этом году пещера вновь обратила на себя внимание ученых. Особый интерес специалистов вызвало то, что на видео были зафиксированы разные особи, и оба – самцы. И если в первом случае "привет" ученым передал местный старожил Тайфун, то вторым самцом оказался пока неизвестный леопард, которому был присвоен номер Leo 144M.
"Неизвестный прежде Leo 144M появился на территории, где обитает Бэри, и это может не понравиться Тайфуну, - говорит Юрий Дарман, кандидат биологических наук, заместитель директора по науке ФГБУ "Земля леопарда". - Хотя жесткой территориальности у дальневосточных леопардов не отмечено, конфликты могут происходить из-за самок".
"На видео из пещеры Leo 144M тщательно изучает "послание" Тайфуна, как бы "улыбаясь" в камеру, - поясняют сотрудники заповедника. - При помощи такой необычной гримасы самец захватывает дополнительный воздух, изучая феромоны, оставленные другими животными".
Помимо двух леопардов за первое полугодие пещеру посетили представители и других видов – барсуки, мыши, зайцы и лесной кот.
Теперь специалисты "Земли леопарда" ждут следующих кадров из пещеры и ее окрестностей, чтобы разобраться, как закончится "виртуальное" общение двух самцов дальневосточных леопардов.
Желтогрудая куница (харза)
11 июля, 01:39
В Приморье в фотоловушку попала харза
12946104
ТуризмТуризмПриморьетуристыНациональный парк "Земля леопарда"Новости - Туризм
Рекомендуем
Манта
Морского дьявола, попросившего людей о помощи, сняли на видео
РИА
Новости
Зенитные ракетные комплексы C-400
Немецкий политолог назвал поставку С-400 Турции триумфом Путина
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма
Российская военная полиция в Сирии
Боевики подорвали бомбу на пути патруля российской военной полиции в Сирии
Лента
новостей
Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Работа штабов кандидатов в президенты Украины
На Украине предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко
Российские рубли
Рубль признали самой недооцененной валютой по индексу бигмака
Блокпост украинских военных в населенном пункте Амвросиевка Донецкой области
Пьяные военные ВСУ избили командира из-за премии, сообщили в ЛНР
Марсоход Curiosity сделал сэлфи на фоне залежей глины
НАСА опубликовало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса
Женщина разделась в московском метро, чтобы мужчина уступил ей место
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко назвала ответственных за газовый грабеж украинцев
Поезд Киев-Москва на Киевском вокзале
Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
Президент РФ Владимир Путин садится за руль автомобиля КамАЗ во время проезда колонны строительной техники по автодорожной части Крымского моста. 15 мая 2018
В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать "Зону 51"
Российский космонавт Олег Кононенко бегает на российской дорожке БД-2 в модуле Звезда на МКС. Архивное фото
Космонавтам на МКС не хватает места для занятий спортом, заявили в РАН
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:31В больницах Одесской области остаются 14 детей после отравления в лагере
10:22В Хабаровске возбудили дело после наезда полицейского на пешеходов
10:20Бывший дипломат предостерег США от экономического давления на Иран
10:10Для Тулуна спроектируют комплекс защитных сооружений на случай наводнения
10:09Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии
09:57В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
09:49Силовики за сутки 12 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:29В Турцию прибыл пятый самолет с компонентами С-400
09:21Умерла актриса из "Остаться в живых" и "Звездного пути" Стефани Нижник
09:03В удаленных поселениях Тулунского района впервые провели вакцинацию
08:58У берегов Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,8
08:55Названы самые популярные иномарки в России
08:53В поселке под Краснодаром полностью потушили горевший производственный цех
08:45Ливийская национальная армия начинает новое наступление на Триполи
07:35Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
07:33Экс-посол Британии в США заявлял, что Трамп вышел из СВПД "назло" Обаме
07:27НАСА опубликовало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса
07:25В центре Нью-Йорка полностью восстановили энергоснабжение
06:36В Иркутской области более 44 тысяч человек привились от гепатита А
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в Латакии
Лента новостейМолния