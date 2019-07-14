Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-14T08:17Z
https://ria.ru/20190714/1556478692.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153228/77/1532287716_0:342:3648:2394_1036x0_80_0_0_eba8cb27d86c1d4a15503edc388bf581.jpg
РИА Новости
Туризм

Морского дьявола, попросившего людей о помощи, сняли на видео

03:35
131860
CC BY 2.0 / NOAA Photo Library / Manta ray (Manta birostris)Манта
Манта
CC BY 2.0 / NOAA Photo Library / Manta ray (Manta birostris)
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. У северо-западного побережья Австралии трехметровый скат манта, так называемый морской дьявол, подплыл к группе пловцов, чтобы они помогли ему избавиться от рыболовного крючка в глазу, сообщает The Sun.
Одним из них оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.
Местные жители прозвали рыбу Веснушкой. Джейк рассказал, что Веснушка приблизилась к нему и подставила глаз, в котором застрял рыболовный крючок. Джейк решил, что манта узнала его и поверила, что он может ей помочь.
По словам морского биолога Монти Холла, который в это время находился на борту лодки, манта не двигалась, пока Джейк несколько раз нырял, пытаясь снять крючок. Поскольку в его распоряжении была лишь маска, задача оказалась довольно сложной. Но одна из попыток увенчалась успехом. Если бы крючок не убрали, Веснушка могла заразиться чем-либо, ослепнуть и даже умереть.
Вид на Петаре - самый опасный район Каракаса
2 июля, 06:02
Эксперты определили самые экзотические авиамаршруты года
13681242121723
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмАвстралия
Рекомендуем
Зенитные ракетные комплексы C-400
Немецкий политолог назвал поставку С-400 Турции триумфом Путина
РИА
Новости
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма
Российская военная полиция в Сирии
Боевики подорвали бомбу на пути патруля российской военной полиции в Сирии
Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Лента
новостей
Работа штабов кандидатов в президенты Украины
На Украине предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко
Российские рубли
Рубль признали самой недооцененной валютой по индексу бигмака
Блокпост украинских военных в населенном пункте Амвросиевка Донецкой области
Пьяные военные ВСУ избили командира из-за премии, сообщили в ЛНР
Марсоход Curiosity сделал сэлфи на фоне залежей глины
НАСА опубликовало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса
Женщина разделась в московском метро, чтобы мужчина уступил ей место
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Российский космонавт Олег Кононенко бегает на российской дорожке БД-2 в модуле Звезда на МКС. Архивное фото
Космонавтам на МКС не хватает места для занятий спортом, заявили в РАН
Дальневосточный леопард
В заповеднике Приморья сняли на видео неизвестного экспертам леопарда
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко назвала ответственных за газовый грабеж украинцев
В Краснодарском крае площадь пожара в цехе возросла до 600 "квадратов"
Президент РФ Владимир Путин садится за руль автомобиля КамАЗ во время проезда колонны строительной техники по автодорожной части Крымского моста. 15 мая 2018
В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина
Запуск ракеты-носителя Протон-М с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией Спектр-РГ с космодрома Байконур. 13 июля 2019
Рогозин назвал пуск ракеты "Протон-М" непростым
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:31В больницах Одесской области остаются 14 детей после отравления в лагере
10:22В Хабаровске возбудили дело после наезда полицейского на пешеходов
10:20Бывший дипломат предостерег США от экономического давления на Иран
10:10Для Тулуна спроектируют комплекс защитных сооружений на случай наводнения
10:09Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии
09:57В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
09:49Силовики за сутки 12 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:29В Турцию прибыл пятый самолет с компонентами С-400
09:21Умерла актриса из "Остаться в живых" и "Звездного пути" Стефани Нижник
09:03В удаленных поселениях Тулунского района впервые провели вакцинацию
08:58У берегов Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,8
08:55Названы самые популярные иномарки в России
08:53В поселке под Краснодаром полностью потушили горевший производственный цех
08:45Ливийская национальная армия начинает новое наступление на Триполи
07:35Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
07:33Экс-посол Британии в США заявлял, что Трамп вышел из СВПД "назло" Обаме
07:27НАСА опубликовало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса
07:25В центре Нью-Йорка полностью восстановили энергоснабжение
06:36В Иркутской области более 44 тысяч человек привились от гепатита А
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в Латакии
Лента новостейМолния