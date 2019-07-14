Морского дьявола, попросившего людей о помощи, сняли на видео

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. У северо-западного побережья Австралии трехметровый скат манта, так называемый морской дьявол, подплыл к группе пловцов, чтобы они помогли ему избавиться от рыболовного крючка в глазу, У северо-западного побережья Австралии трехметровый скат манта, так называемый морской дьявол, подплыл к группе пловцов, чтобы они помогли ему избавиться от рыболовного крючка в глазу, сообщает The Sun.

Одним из них оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.

Местные жители прозвали рыбу Веснушкой. Джейк рассказал, что Веснушка приблизилась к нему и подставила глаз, в котором застрял рыболовный крючок. Джейк решил, что манта узнала его и поверила, что он может ей помочь.