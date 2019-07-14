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РИА Новости
Туризм

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

07:35
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудница ОАО "Российские железные дороги" у поезда "Россия" рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве
Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов. В частности, - это приобретение мест на несуществующего ребенка или даже "смена пола", сообщает Туту.ру.
Составить рейтинг помогали специалисты контакт-центра, которые каждый день обрабатывают сотни ошибок в билетах.

Глина вместо Галины

На первом месте опечатки в данных пассажиров. Они встречаются чаще всего. "Была у нас в заказе Глина (вместо Галины), а фамилия попадалась — Андрееева", - рассказывает операционный менеджер контакт-центра сервиса путешествий Елена Позднякова.
По словам специалиста, бывает и так, что при проверке данных клиент замечает, что пропустил букву в имени, вставляет ее, но не на той раскладке. И получается, например, Ивfн.
Эксперты советуют: на шаге подтверждения бронирования внимательно проверить каждую букву и цифру. Тем более, если бронь уже создана, и в течение 15 минут никакой другой пассажир не выберет это место.
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Большинство перевозчиков допускают не более одной ошибочной буквы в ФИО и одного неверного знака в номере документа. Но перепутанные местами две буквы — это уже две ошибки. В зависимости от правил конкретного перевозчика можно внести исправления в кассе или у проводника, или вернуть билет и купить новый на правильные данные.
Билет с неверной датой рождения будет недействительным, если ошибка повлияла на тариф. Например, пассажир взрослый, а из-за неверной даты рождения ему была предоставлена скидка, как для ребенка.

Купе по половому признаку

Иногда пассажиры ошибаются или путаются, вводя информацию. Например, указывают не то отчество - проблемы при посадке могут быть не только у Елены Владимирович, но и Игоря Семеновича, если по паспорту он Игорь Степанович. Пишут номер документа другого пассажира, покупают билет на старый паспорт или на документ, которого нет с собой.
Бывают ситуации, когда пользователи допускают ошибки намеренно. Например, в летний и предновогодний период, когда билеты раскупают особенно быстро, - мужчины могут пытаться попасть в женское купе или наоборот, так как других возможностей уехать на нужном поезде нет.
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"Мы рассказываем, что купить билет в женское купе мужчина не сможет, помогаем найти смешанные купе или негендерные вагоны, на крайний случай - другие поезда", - говорит Елена Позднякова.
Если оформить билет в "чужое" по полу купе все же удалось, пускать пассажира в вагон или нет — будет решать уже проводник.

Билеты на несуществующих детей

Иногда пассажиры, купившие билеты в пустое купе, пытаются сделать так, чтобы к ним никого "не подселили", то есть - чтобы остальные места остались свободными.
"Некоторые, например, оформляют билет на свободные места на вымышленные данные (придумывают ФИО, номер документа и указывают их при покупке). Другие идут дальше и, чтобы билеты получились дешевле, - оформляют их на несуществующих детей", - рассказывают эксперты.
На самом деле - нужно выкупать свободные места на пассажиров, которые реально поедут в этом поезде, проще всего — на себя.
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По правилам проводник проверяет, все ли пассажиры в поезде и фиксирует информацию о неявившихся. Информация о незанятых местах передается в систему бронирования, поэтому место опоздавшего может быть продано повторно. Если при этом опоздавший пассажир сядет на промежуточной станции, а его место уже окажется занятым, то ему обязаны будут предоставить другое.
Единственный способ, утвержденный перевозчиком, занять все купе, это выкупить свободные места на пассажира, который поедет по факту.
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