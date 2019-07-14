И в изгнании Рады. Как работают правительства, у которых нет своих стран

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Антон Лисицын. Есть правительства, мечтающие... вернуться в свою страну. Министерства в изгнании и администрации, управляющие давно утраченными территориями, мировой политике хорошо известны. Как работают эти виртуальные кабмины и парламенты, разбиралось РИА Новости.

Власти нет, денег нет, но есть ордена

Вот уже целое столетие белорусскую государственность "охраняет" так называемая Рада Белорусской Народной Республики (БНР). Провозгласившая себя сама в 1918-м году, она ничего фактически не контролировала, да ни на что особо и не претендовала. Представитель "рады" Алесь Чайшиц в интервью украинскому изданию уверял, что "правительство" и "парламент" не собираются захватывать власть в Минске.

"Наша конечная цель остается той же, что и сто лет назад: вручить свой исторический мандат демократически избранной власти в Беларуси и таким образом придать ей историческую легитимность", — объясняет он.

Задача заграничного "кабинета министров" — "юридически и символически соединить БНР образца 1918 года и будущую демократическую Белоруссию", объясняет Чайшиц. Он признает, что распад СССР в чем-то исполнил их мечты. И бывшая Советская Белоруссия, ставшая независимым государством, националистов, в общем-то, устраивает. "Республика Беларусь —официально признанное суверенное государство, с которым страны свободного мира имеют дипломатические отношения, — соглашается Чайшиц. — И мы в этом статусе заинтересованы".

Тем не менее "Рада БНР" продолжает деятельность в удаленном режиме. Члены "правительства" и "парламента" мыслят себя резервной копией государственности Белоруссии. "Необходима подобная юридическая и симбиотическая страховка, так как нынешний режим в Минске гарантировать суверенитет не способен", — утверждает Чайшиц.

© Фото : Public domain Рада БНР © Фото : Public domain Рада БНР

Когда-то эта "рада" выпускала собственные марки, но теперь все в прошлом. Зато остались ордена и медали, которыми награждают за заслуги перед виртуальной государственностью. Среди награжденных — руководитель "Белорусского Народного Фронта", первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич. "Также отмечены выдающиеся деятели культуры, включая нобелевского лауреата Светлану Алексиевич", — добавляет Чайшиц.

Такие приветы из прошлого передают не только белорусы: были в истории кабинеты министров так называемой Украинской Народной Республики, работали несколько десятилетий эмигрантские правительства Латвии, Литвы и Эстонии. И, стоит отметить, прибалтийские республики действительно восприняли государственность от заграничных правительств.

"В вагоне сидит Директория. Под вагоном ее территория"

Но с украинцами вышла другая история. После свержения Временного правительства в Киеве провозгласили Украинскую Народную Республику, признанную Германией и Австро-Венгрией. Закончилась "незалежность" в 1920-м быстро и в духе оперетты: Директория УНР бежала от наступающей Красной армии. К тому времени "кабинет министров" уже не контролировал ничего. Политическую ситуацию тех лет описывала частушка: "В вагоне сидит Директория. Под вагоном ее территория".

У первого председателя Директории Владимира Винниченко жизнь сложилась интересно: он успел вступить в компартию и побывать заместителем председателя Совнаркома (вице-премьером) Украинской ССР. Правда, потом уехал от социалистической действительности во Францию. Принявший у него бразды правления Симон Петлюра был убит в Париже анархистом Самуилом Шварцбурдом, мстившим за еврейские погромы, учиненные петлюровцами.

© РИА Новости Красногвардейцы Киева — участники боев с войсками Центральной Рады. 1919 год © РИА Новости Красногвардейцы Киева — участники боев с войсками Центральной Рады. 1919 год

Но идея УНР продолжала жить, учреждения несуществующего государства кочевали по разным городам Европы и Америки. В 1992 году последний "президент" УНР Николай Плавюк подарил регалии "республики" первому президенту независимой Украины Леониду Кравчуку.

Правда, к тому моменту Украина уже утвердила свою преемственность от Украинской Советской Социалистической Республики, что и было закреплено в документах. Независимость провозглашал Верховный Совет УССР. И все же эмигрантское правительство сочло свою миссию законченной и распустилось.

Как отмечает политолог Кирилл Аверьянов-Минский, "Рада БНР" также хотела, подобно украинским коллегам, символически воссоединиться с правительством постсоветской Белоруссии. Но в 1994 году на президентских выборах победил Александр Лукашенко, и любовь эмигрантов к Минску сразу остыла.

"Националисты из БНР принадлежат к числу непримиримых, — объясняет РИА Новости Аверьянов-Минский. — Но никакой политической силы у них нет, задачей была де-факто борьба с Россией. То, что Москва, ввиду незначительности усилий деятелей "рады", эту борьбу не замечала, никого не смущало. Лучше всего у "парламента" в изгнании получалось раздавать ордена и медали. По случаю своего столетия они раздали много медалек и делали это даже в Москве. Еще они выступают с заявлениями, которые тиражируются ультранационалистическими СМИ".

К 90-м годам эмигрантские правительства стали сборищами маргиналов, которые никого не представляли и ничего не решали, уверяет Аверьянов-Минский. Поэтому наиболее сообразительные сделали вид, что их "историческая" борьба за рубежом увенчалась успехом.

Мечта о возвращении Крыма

Феномен властвования над территорией, которая не контролируется, знаком и современной Украине. Сегодня там существуют органы, которые "администрируют" жизнь регионов, находящихся за пределами юрисдикции Киева. В Херсоне расположено представительство президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым, в Киеве — подразделение Генеральной прокуратуры Украины по той же "автономной республике".

Надзорное ведомство занимается в основном тем, что производит сенсации. Например, в 2017-м прокуратура подсчитала, что ущерб Украины от потери Крыма составил один триллион 80 миллиардов гривен (около 2,6 триллиона рублей по тогдашнему курсу). Также ведомство ведет списки сотрудников правоохранительных органов в Крыму, которые работали еще при Украине. Там строят планы мести: "Принимаются все необходимые меры для получения доказательств вероятной причастности к совершению государственной измены".

© AFP 2019 / Sergei Supinsky Демонстранты держат флаг Украины с надписью "Бахчисарай" в центре Киева © AFP 2019 / Sergei Supinsky Демонстранты держат флаг Украины с надписью "Бахчисарай" в центре Киева

Чем-то подобным — не очень определенным, но увлекательным занимается и "крымское представительство" президента Украины. Как признал первый заместитель этого ведомства Изет Гданов, "органы (украинской. — Прим. ред.) государственной власти не могут осуществлять свою деятельность" на территории полуострова. Поэтому перед "представительством" стоят довольно размытые задачи: "ускорять процесс деоккупации" и "готовиться к реинтеграции Крыма".

Из практических сторон такого "ускорения" можно упомянуть, например, попытку Киева предоставить крымчанам возможность дистанционного обучения в школах и вузах. Так пытаются сохранить связь жителей полуострова с украинским государством. Жителей Крыма представительство президента Украины называет "заложниками", хотя в 2014-м крымчане сами проголосовали за воссоединение с Россией.

Правительство как формальное прикрытие

Зарубежные "кабинеты министров" мечтают прийти к власти в Иране, Вьетнаме и Эфиопии. В Грузии находится подконтрольное Тбилиси "правительство Автономной Республики Абхазии", хотя Сухум объявил о независимости еще в 1990-х годах (в 2008 году суверенитет Абхазии признала Россия). В истории множество подобных примеров: были в XIX веке и конфедеративные правительства американских штатов Кентукки и Миссури, в изгнании в годы Первой мировой работало правительство Бельгии. Словом, это уже привычное явление в мировой политике.

Одним из наиболее известных можно называть правительство Тибета в изгнании. Оно действует с тех пор, как в 1950-м Народно-освободительная армия Китая вошла в этот горный край, и называется сейчас Центральной Тибетской администрацией (ЦТА). Своими задачами объявляет помощь тибетским беженцам и восстановление свободы региона.

© AP Photo / Ashwini Bhatia Премьер-министр тибетского правительства в изгнании Лобсанг Сангай © AP Photo / Ashwini Bhatia Премьер-министр тибетского правительства в изгнании Лобсанг Сангай

"Центральная администрация ранее была известна как правительство Тибета в изгнании, — объяснил РИА Новости секретарь департамента информации международных отношений ЦТА Цеванг Гялпо Арья. — Позднее мы заявили, что не ищем независимости от Китая. Тибет может жить под правлением КНР, но Пекин должен дать тибетцам подлинную автономию, как это закреплено в китайской конституции".

"Указы ЦТА исполняются чиновниками администрации, тибетцами и сторонниками Тибета, — продолжил Цеванг Гялпо Арья. — Верховное руководство администрацией осуществляет президент. Он избирается диаспорой каждые пять лет".

По мнению доктора исторических наук Сергея Волкова, реальной силой такие правительства считаться не могут. "Их существование имеет какое-то значение лишь в тех случаях, когда имеется внешняя сила, которая при определенных обстоятельствах сможет контролировать соответствующую территорию, используя такое правительство как формальное прикрытие", — добавляет он.

И ответ на вопрос, является ли тот или иной эмигрантский "кабинет министров" легальным или легитимным, решается не по каким-то формальным правилам, а в связи с политической необходимостью. "В международном праве нет единой формулы для признания или непризнания таких правительств, — поясняет Волков. — Во-первых, все международное право — чисто договорное и распространяется только на те суверенные государства, которые участвуют в том или ином договоре. И они всегда вольны из него выйти".

Во-вторых, напоминает историк, есть конфликт между такими понятиями как "право на самоопределение" и "территориальная целостность". "На практике (применение этих принципов. — Прим. ред.) толкуется государствами в соответствии со своими интересами в каждом конкретном случае", — отмечает Волков.