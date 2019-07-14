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РИА Новости
Туризм

Эксперты выяснили, где будет отдыхать поколение Z

05:50
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМолодые люди танцуют на общегородском балу на площади Нахимова в Севастополе
Молодые люди танцуют на общегородском балу на площади Нахимова в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Современная молодежь настроена на активный образ жизни и готова к регулярным путешествиям по России и другим странам - около 74% опрошенных молодых людей сообщили, что с нетерпением ждут будущих поездок, сообщает Booking.com.
Эксперты сервиса провели опрос молодых путешественников от 16 до 24 лет из России и выяснили, что 41% представителей поколения Z (термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся в 1995-2012 года - Прим. ред.) планируют посетить по крайней мере три разных континента в течение 10 лет, а 29% намереваются получить образование или пожить в другой стране.
Около 47% опрошенных молодых людей из России хотят, чтобы путешествия были насыщены приключениями и экстримом (например, полетами на параплане или прыжками с тарзанки), а 56% планируют отправиться в поход по труднодоступным местам.
Путешествовать, чтобы больше узнать о себе, предпочитают 53% молодых россиян.
Чаще всего они отправляются в центральную Россию (51%), на юг страны (49%) и на Дальний восток (39%).
Мужчина с доской для саб-серфинга в районе Имеретинской низменности города Сочи
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