Эксперты выяснили, где будет отдыхать поколение Z

Молодые люди танцуют на общегородском балу на площади Нахимова в Севастополе

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Современная молодежь настроена на активный образ жизни и готова к регулярным путешествиям по России и другим странам - около 74% опрошенных молодых людей сообщили, что с нетерпением ждут будущих поездок, сообщает Booking.com.

Эксперты сервиса провели опрос молодых путешественников от 16 до 24 лет из России и выяснили, что 41% представителей поколения Z (термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся в 1995-2012 года - Прим. ред.) планируют посетить по крайней мере три разных континента в течение 10 лет, а 29% намереваются получить образование или пожить в другой стране.

Около 47% опрошенных молодых людей из России хотят, чтобы путешествия были насыщены приключениями и экстримом (например, полетами на параплане или прыжками с тарзанки), а 56% планируют отправиться в поход по труднодоступным местам.

Путешествовать, чтобы больше узнать о себе, предпочитают 53% молодых россиян.