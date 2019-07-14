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2019-07-14T12:00Z
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РИА Новости
Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.

Язык эльфов, дотракийцев и инопланетян. Кто их создал и зачем их учить?

Вчера, 12:00
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Как это по-русски
Язык эльфов, дотракийцев и инопланетян. Кто их создал и зачем их учить?
Вчера, 12:00
В каком университете преподают эльфийский, на каком искусственном языке запрещено думать и какого вымышленного языка боялся Гитлер? Какой язык придётся выучить людям, вторгшимся на планету Пандора, и на каком языке мы будем говорить с инопланетянами, прибывшими на Землю?
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Эпизод подготовила Асмик Аракелян
Текст читала Дарья Чередник
Монтаж Андрея Темнова
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201005
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