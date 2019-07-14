В Сочи требуют снести жилой дом из-за спорных 15 сантиметров земли

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Ирина Халецкая. Супруги Колоколовы купили землю в Сочи, построили трехэтажный дом и, как положено, оформили его в собственность. Через полгода местная администрация заявила, что расстояние между их и соседним участками на 15 сантиметров меньше, чем требуется, и подала на семью в суд. Соседи претензий не предъявляли, но судья все равно вынес решение о сносе строения. Это единственное жилье Колоколовых, где они воспитывают несовершеннолетнюю дочь. Кому мешает дом — в материале РИА Новости.

С рулеткой под дождем

Марина Колоколова с мужем переехали в Сочи из Екатеринбурга. Супруг был летчиком, а когда вышел на пенсию, организовал небольшое кондитерское производство. И муж, и жена всегда хотели жить у моря. Чтобы осуществить мечту, они долгое время откладывали деньги, потом продали дом и в 2016 году наконец перебрались в Сочи.

В городе купили хороший земельный участок — с горы открывается вид на Черное море. За год возвели трехэтажный коттедж. И хотя жилье было построено на участке под садоводство, молодая семья оформила его в собственность, воспользовавшись дачной амнистией. Получили документы, провели водопровод, газ, электричество. Но через полгода спокойствие новоселов нарушили чиновники городской администрации, нагрянувшие с незапланированной проверкой.

"Как сейчас помню, 12 февраля лил сильный дождь. Люди из администрации делали замеры, хотя с одной стороны у нас еще не было забора с соседями, с другой — вообще овраг. Да и никаких межевых знаков между участками не было", — вспоминает Марина.

Она утверждает, что никаких предписаний инспекторы не вынесли, сказали "все нормально" и ушли. Почему вдруг состоялась внеплановая проверка, она тоже не знает: "Перед постройкой мы вызывали геодезистов, чтобы они определили точки, где будет стоять дом. Не просто так— где захотели, там и поставили! Поэтому в законности наших действий мы не сомневались".

Однако вскоре мужу Марины пришло СМС-сообщение: через два дня их ждет суд. Ознакомились с документами. Оказалось, 12 февраля комиссия выявила нарушение: отступ от границ дома с соседним участком — не положенные три метра, а два метра 85 сантиметров с одной стороны и два метра 83 сантиметра — с другой.

© Фото : предоставлено Мариной Колоколовой Дом семьи Колоколовых в Сочи © Фото : предоставлено Мариной Колоколовой Дом семьи Колоколовых в Сочи

"Недостающие 15 и 17 сантиметров власти сочли достаточным основанием для сноса дома. Нам дали время на устранение нарушения до 14 марта. Но почему-то уже 20 февраля дело было в суде", — недоумевает Марина.

Даже слушать не стали

Пришлось экстренно готовиться к заседанию. Колоколовы переговорили с соседями — никто не возражал против такого "нарушения", претензий не было. Все комментарии Марина оформила нотариально, чтобы показать судье. Более того, провели независимую экспертизу, результат которой не сошелся с замерами администрации: 2,94 метра с одной стороны и 3,01 — с другой. (Копии всех решений судов, экспертиз и жалоб есть в распоряжении РИА Новости.)

"Мы рассчитывали, что суд, как и положено, сразу же назначит экспертизу. Между домами есть противопожарный проезд — это десять метров. То есть дома не стоят впритык, и 15 сантиметров, даже если их и правда не хватает, это весьма незначительный отступ", — излагает свои аргументы Марина.

Однако, вопреки ожиданиям, в ходатайствах им отказали. Суд мотивировал это тем, что у ответчика отсутствует разрешение на застройку, хотя согласно Гражданскому кодексу его и не требуется, если участок оформлен под садоводство.

"Нас там даже слушать не стали. Если бы назначили экспертизу, нарушения бы вскрылись, точнее их отсутствие. У нас все законно построено. Но решение выносили на "основе изучения документов" — плана-схемы и выписки из ЕГРН. Как по ним вообще можно определить замеры?" — возмущается собеседница.

В итоге Хостинский районный суд, апелляционная инстанция приняли постановление о сносе. Кассационный суд в удовлетворении жалобы отказал, кроме того, в тексте документа трехэтажный дом почему-то превратился в четырехэтажный.

В отчаянии Колоколовы подали жалобу в Президиум краснодарского краевого суда. По их мнению, права семьи нарушены: это единственное жилье, в которое они вложили все сбережения. Без крыши над головой, помимо Марины и мужа, останутся их пожилые родители и девятилетняя дочь. Жалобу приняли 24 мая, дело истребовали, но результат заявительнице до сих пор неизвестен.

Незначительность нарушения

Колоколова пыталась договориться с администрацией города. Отправила электронное письмо с просьбой пойти на мировое соглашение. Обращение направила еще 4 июня, но ответа, утверждает она, не последовало. "Я и Владимиру Путину писала, чтобы помог "мировое" заключить. В управделами президента нам отказали — в судебные тяжбы они не вмешиваются. Получается, любой дом может стать самостроем в любую секунду. Теперь я готовлю заявление в прокуратуру", — разводит руками Марина.

К решению спорного вопроса подключился депутат Госдумы Константин Затулин. Он направил руководителю краевого суда письмо с просьбой учесть все обстоятельства этого дела.

"Понимая, что суды независимы в осуществлении своей деятельности, считаю необходимым обратить внимание на незначительность нарушения, а также на отсутствие претензий со стороны лиц, чьи права могут быть нарушены", — говорится в письме.

До этого Затулин обращался к генпрокурору Юрию Чайке и указывал на избыточность мер по борьбе с самостроями в Сочи. По его словам, в последнее время суды в городе и Краснодарском крае выносят решения о сносах так же массово, как ранее принимали постановления об их легализации. Это создает заметное социальное напряжение.

Адвокат Затулина Илья Гром уточнил РИА Новости, что пока суд не ответил. "В Сочи подобных ситуаций много, но главным образом они связаны с многоквартирными домами. В данном случае граждане стали жертвами статистики бюрократической машины", — уверен он.

Впрочем, по информации источника РИА Новости, знакомого с ситуаций, внеплановую проверку комиссия администрации могла провести по жалобе собственников, проживающих недалеко от дома Колоколовых, с которыми у них не сложились добрососедские отношения.

Острые самострои

В администрации города не смогли подготовить для РИА Новости оперативный комментарий о земельном споре с семьей Колоколовых и попросили направить официальный запрос. По данным пресс-службы, этим спором займутся юристы администрации.

Чиновники согласились, что вопрос о самовольным возведением домов в городе стоит остро, власти ищут пути решения проблемы. Сложнее всего ситуация в районе Олимпийского парка и вблизи моря.

"По нашей информации, только на территории Нижнеимеретинской низменности за май-июнь выявлено девять крупных самовольных построек — их должны снести. Это поручат подрядной организации, привлеченной по суду, но некоторые застройщики решили сносить дома самостоятельно", — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

В ведомстве также уточнили, что сейчас администрация Сочи старается защищать интересы обманутых дольщиков — тех, кто вложился в строительство многоквартирных домов, возведенных самовольно. В частности, глава города Анатолий Пахомов 18 июня распорядился сформировать перечень таких объектов.