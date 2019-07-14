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2019-07-14T08:02Z
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РИА Новости

Поломка за поломкой. Самая проблемная боевая техника НАТО

08:00
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© Фото : U.S. Navy/ Capt. Jim McCallАвианосец HMS Queen Elizabeth
Авианосец HMS Queen Elizabeth
© Фото : U.S. Navy/ Capt. Jim McCall
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Современный, дорогой, вооруженный и… сырой. Новейший авианосец ВМС Великобритании Queen Elizabeth на этой неделе прервал морской поход и вернулся в Портсмут из-за течи. Крупнейший корабль британского флота продолжает трепать нервы экипажу: эта поломка далеко не первая. РИА Новости публикует подборку наиболее капризных вооружений стран НАТО с регулярно возникающими неисправностями.

"Дырявый" авианосец

Авианосец HMS Queen Elizabeth — головной вымпел в серии из двух кораблей одноименного проекта. Его строили восемь лет, британской казне он обошелся в 3,1 миллиарда фунтов стерлингов. Водоизмещение — 65 тысяч тонн, длина — 282,9 метра, ширина — 75 метров. На "Королеве Елизавете" разместят авиагруппу в составе почти 40 машин — истребителей F-35 в корабельной модификации и вертолетов типа Merlin. Сейчас корабль проходит ходовые испытания, в боевой состав флота он должен вступить в 2020-м. Если, конечно, удастся установить и устранить причину, по которой авианосец "протекает".
CC BY-SA 4.0 / Brian Burnell / Авианосец HMS Queen Elizabeth
Авианосец HMS Queen Elizabeth
CC BY-SA 4.0 / Brian Burnell /
Авианосец HMS Queen Elizabeth
По информации портала Defense News, на этой неделе морские испытания пришлось прервать после того, как вода затопила один из отсеков корабля. Представитель Минобороны Великобритании сообщил о "небольшой проблеме во внутренней системе судна". По данным британских СМИ, "Королева Елизавета" успела "хлебнуть" 200 тонн забортной воды. Конечно, для корабля водоизмещением в 65 тысяч тонн это совсем немного, но испытания сорвались.
Это уже второй случай с протеканием. Новейший британский авианосец дал течь еще в декабре 2017-го — на третий день ходовых испытаний. Также выявили проблему с одним из винтов, и авианосец отправился в ремонт.
Отдельная тема обсуждения в экспертном сообществе — бортовое оборудование "Королевы Елизаветы". В том же 2017-м в прессу просочились сведения, что на компьютерах в центре управления боевыми операциями установлена система Windows XP, давно не поддерживаемая компанией Microsoft. Это делает "Королеву Елизавету" уязвимой для кибератак.

Истребитель-проблема

Истребитель пятого поколения F-35, стоимость программы разработки которого превысила 55 миллиардов долларов, войдет в историю авиации как один из самых проблемных американских самолетов.
В 2018-м Пентагон обнародовал доклад, указав на то, что в конструкции F-35 не устранены порядка тысячи различных дефектов. При этом 111 из них относятся к первой категории сложности, а значит, способны привести к гибели пилота или тяжелой травме. В частности, авторы доклада отметили, что полет в грозу угрожает самолету разрушением планера из-за обилия пластика в конструкции, а также взрывом топливных баков. Кроме того, пилоты F-35 жалуются на головокружение, покалывание пальцев и дезориентацию, что свидетельствует о кислородном голодании во время полета.
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Lockheed-Martin F-35A Lightning IIИстребитель F-35А
Истребитель F-35А
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Lockheed-Martin F-35A Lightning II
Истребитель F-35А
Ранее отмечались такие недостатки, как несовершенная система катапультирования, опасная для пилотов весом менее 75 килограммов, неудобство нашлемного оснащения, у которого такие габариты, что летчики не могут повернуть голову в кабине, ограниченные возможности системы ночного видения, неудовлетворительные характеристики сенсоров авионики и так далее.
А в январе 2019-го Bloomberg опубликовал доклад Пентагона о критических проблемах с надежностью и долговечностью самолета, точностью его оружия, несовершенстве программного обеспечения. В частности, выяснилось, что высокотехнологичное покрытие, делающее истребители невидимыми для радаров противника, изнашивается быстрее, чем ожидалось. Тем не менее Пентагон продолжает закупать эти самолеты и активно продает их ближайшим союзникам.

"Толстая" БМП

Новейшую немецкую боевую машину пехоты "Пума", принятую на вооружение в апреле 2015-го, военное ведомство Германии долго не хотело закупать. Министр обороны Томас де Мезьер заявил, что бундесвер не будет заказывать эти БМП, пока разработчики не устранят ряд серьезных недостатков.
В ходе испытаний пяти машин выявлены проблемы с системами ночного видения и управления огнем, у механика-водителя плохой обзор. Часть недостатков устранили, "Пуму" приняли на вооружение, но продолжают критиковать.
CC BY-SA 2.0 / Katzennase / IFV Puma 2015БМП "Пума"
БМП Пума
CC BY-SA 2.0 / Katzennase / IFV Puma 2015
БМП "Пума"
Основным недостатком БМП эксперты называют избыточную боевую массу — 43 тонны, что сравнимо с российским основным боевым танком Т-90. Это затрудняет транспортировку "Пумы" по воздуху, а также отрицательно сказывается на оперативной и тактической подвижности машины.
Еще один повод для критики — высота БМП, достигающая 3,1 метра. То есть "Пума" даже выше танка "Леопард-2" и очень уязвима для противотанковых средств. И на десерт: одна БМП обходится примерно в девять миллионов евро — это едва ли не самая дорогая машина в своем классе. Смущает и техническое состояние "Пум", поставляемых в войска. В 2018-м газета Die Welt писала, что из 71 БМП, полученных в эксплуатацию годом ранее, на ходу только 27 машин.

"Золотой" эсминец

Эсминцы-"невидимки" ВМС США Zumwalt — наглядный пример того, как непомерные амбиции привели к более чем скромному результату. Пентагон рассчитывал получить 32 корабля этого типа и уложиться в 40 миллиардов долларов. Однако цена росла астрономическими темпами. Заказ снизили до 24 эсминцев, потом до семи. В итоге флот ограничился всего тремя кораблями стоимостью 4,4 миллиарда долларов каждый.
© AP Photo / Robert F. BukatyАмериканский эсминец USS Michael Monsoor типа Zumwalt, направляющийся в море для испытаний. 4 декабря 2017
Американский эсминец USS Michael Monsoor типа Zumwalt, направляющийся в море для испытаний. 4 декабря 2017
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Американский эсминец USS Michael Monsoor типа Zumwalt, направляющийся в море для испытаний. 4 декабря 2017
Головной эсминец серии DDG-1000 спустили на воду 16 октября 2016 года. Через неделю он заглох в Панамском канале. Сломалась главная силовая установка: морская вода попала в подшипники, соединяющие индукционные бортовые двигатели корабля с его приводными валами. Оба вала вышли из строя, и "Зумвальт" врезался в стену канала. Корабль торжественно отбуксировали на ближайшую военно-морскую базу для ремонта.
А в декабре 2017-го во время ходовых испытаний возникли проблемы у его младшего брата DDG-1001. В американской прессе отмечалось, что у эсминца "отказали фильтры гармоник, защищающие чувствительное электрооборудование от нежелательных колебаний мощности", в результате чего корабль лишился возможности использовать сложную электрическую сеть при высоких нагрузках. Испытания прервали, корабль вернулся на верфи для ремонта.
Кроме того, Пентагон до сих пор не предложил альтернативы дорогостоящим 155-миллиметровым снарядам LRLAP (800 тысяч долларов за единицу), которыми должна была стрелять артиллерийская установка "Замволта".
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Министерство обороны СШАF-35Безопасность
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