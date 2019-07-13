Силовики обстреляли район фильтровальной станции в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские силовики в субботу обстреляли район Донецкой фильтровальной станции в пригороде Донецка, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Донецкая фильтровальная станция расположена в пригороде Донецка и снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Военное ведомство ДНР и представительство республики в СЦКК неоднократно заявляли об обстрелах района объекта со стороны силовиков и угрозе жизни и здоровью персонала.