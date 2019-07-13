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2019-07-13T23:47Z
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РИА Новости

Силовики обстреляли район фильтровальной станции в Донбассе, заявили в ДНР

Вчера, 23:47
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские силовики в субботу обстреляли район Донецкой фильтровальной станции в пригороде Донецка, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Донецкая фильтровальная станция расположена в пригороде Донецка и снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Военное ведомство ДНР и представительство республики в СЦКК неоднократно заявляли об обстрелах района объекта со стороны силовиков и угрозе жизни и здоровью персонала.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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