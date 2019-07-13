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РИА Новости

СМИ рассказали, когда США объявят о санкциях против Турции из-за С-400

Вчера, 23:32
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетный комплекс С-400 . Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. США планируют объявить о введении санкций против Турции в связи с поставками российских зенитных ракетных комплексов С-400 в конце следующей недели, сообщил источник Блумберга.
По словам собеседника агентства, американские власти намерены дождаться годовщины состоявшейся в 2016 году попытки госпереворота в Турции, чтобы "избежать разжигания дальнейших спекуляций о том, что США несут ответственность за восстание".
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По информации издания, Вашингтон уже определился с с пакетом санкций против Анкары.

Сделка о поставке С-400

Накануне начались поставки С-400 в Турцию. После сборки зенитные ракетные комплексы введут в эксплуатацию.
Москва и Анкара заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 в 2017 году. Сумма контракта составляет 2,5 миллиарда долларов — часть Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита.
США требовали от Турции отказаться от покупки российских зенитных комплексов и приобрести взамен американские комплексы Patriot. При этом Вашингтон также пригрозил задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Анкара не пошла на уступки.
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Зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, система способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
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С-400 «Триумф»ТурцияРоссияСШАВ миреЭкономика
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ccomissarkattani
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