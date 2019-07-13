Отремонтировавших "Протон-М" специалистов представят к госнаградам

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" с космодрома Байконур. 13 июля 2019

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" с космодрома Байконур. 13 июля 2019

© Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" с космодрома Байконур. 13 июля 2019

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, устранивших замечания к ракете "Протон-М" перед ее стартом. Об этом он написал в Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, устранивших замечания к ракете "Протон-М" перед ее стартом. Об этом он написал в Twitter

"Специалисты боевого расчёта, которые в рекордные сроки устранили серьёзные предстартовые замечания и обеспечили штатный пуск ракеты-носителя и разгонного блока, будут представлены к государственным наградам", - написал он.

Специалисты боевого расчёта, которые в рекордные сроки устранили серьёзные предстартовые замечания и обеспечили штатный пуск ракеты-носителя и разгонного блока, будут представлены к государственным наградам pic.twitter.com/I6y3mwCY8D — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 13, 2019

Изначально пуск планировался на 21 июня, но ракету пришлось снимать со старта из-за разрядившейся батареи космического аппарата. "Протон" вернули со стартового комплекса в монтажно-испытательный корпус, где специалисты заменили батарею. Затем пуск наметили на 12 июля, но из-за неких замечаний, подробности которых "Роскосмос" не приводит, госкомиссия госкорпорации перенесла старт на резервную дату - 13 июля.