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РИА Новости
Ситуация в Судане

Военный совет Судана перенес переговоры с оппозицией

Вчера, 23:21
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ДОХА, 13 июл - РИА Новости. Переходный военный совет Судана и крупнейшее оппозиционное объединение "Силы за свободу и перемены" отложили до воскресенья переговоры по спорным моментам относительно устройства страны на переходный период, сообщил посредник Афросоюза Мухаммед Хасан Лаббад.
"Переходный совет и "Силы за свободу и перемены" потребовали отложить встречу до воскресенья для консультаций и лучшей подготовки", - сказал Лаббад, чьи слова цитирует телеканал "Аль-Арабия".
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Военный совет и оппозиция Судана создадут совместный высший орган власти
Ожидалось, что в субботу военный совет и оппозиция Судана завершат переговоры для разрешения спорных моментов для достижения окончательного соглашения по устройству страны на переходный период. Оппозиционные силы требуют сформировать парламент за срок от 45 дней до трех месяцев, но военные предпочитают не ставить временны рамок для формирования законодательного собрания.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
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02:30Число погибших при крушении судна у побережья Туниса возросло до 82 человек
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