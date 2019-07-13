Военный совет Судана перенес переговоры с оппозицией

Ожидалось, что в субботу военный совет и оппозиция Судана завершат переговоры для разрешения спорных моментов для достижения окончательного соглашения по устройству страны на переходный период. Оппозиционные силы требуют сформировать парламент за срок от 45 дней до трех месяцев, но военные предпочитают не ставить временны рамок для формирования законодательного собрания.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.