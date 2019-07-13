Венедиктов сообщил о возможном отказе Соболь в регистрации на выборах в МГД

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил о возможном отказе в регистрации на выборы в Мосгордуму кандидатам Андрею Соколову, Сергею Митрохину, Любови Соболь и Сергею "Пауку" Троицкому.
"В 43 округе, судя по информации из комиссии, основанной на протоколах о проверке подписей, выданных сегодня кандидатам, откажут всем. Допроверялись", - написал он в Telegram-канале.
По его словам, в выборах примут участие только представители партий, которые не собирали подписи, – кандидаты от КПРФ, Справедливой России и ЛДПР.
Выдвижение кандидатов в депутаты КМГ завершилось 5 июля. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября