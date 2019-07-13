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РИА Новости
Пензенская область

В Пензе стартовал полуфинал всероссийского конкурса IT-проектов

Вчера, 22:53
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ПЕНЗА, 13 июл – РИА Новости. Полуфинал всероссийского конкурса IT-специалистов "Цифровой прорыв" стартовал в субботу в Пензе, сообщила пресс-служба областного правительства.
Всероссийский конкурс для специалистов в IT-сфере "Цифровой прорыв" - один из флагманских проектов платформы "Россия – страна возможностей" и одноименной автономной некоммерческой организации. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявок из всех регионов России, 20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса.
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"Губернатор области Иван Белозерцев открыл региональный этап всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". Открытие хакатона состоялось в субботу на базе Пензенского государственного технологического университета... По результатам онлайн-тестирования для участия в очном этапе регионального конкурса от Пензы, Пензенской области и Республики Мордовия отобраны 147 человек", - говорится в сообщении.
Региональный этап проводится в форме 36-часового хакатона, за это время участники в составе команд от трех до пяти человек должны создать прототипы цифровых решений. Хакатон в Пензе проходит по трем направлениям (трекам): "Государственные услуги и управление", "ЖКХ и городская среда", "Транспорт и логистика".
"Пензенская область стала одной из 40 площадок для проведения конкурса. Это большая честь и огромная ответственность для нас... Без развития информационных технологий невозможно, чтобы наш регион и Россия в целом конкурировали в экономике с многими мировыми державами", - цитирует Белозерцева пресс-служба.
Глава региона отметил, что на сегодняшний день перед пензенскими предприятиями и организациями в сфере цифровых технологий стоит задача импортозамещения. "Мы должны стремиться к тому, чтобы программное обеспечение, платформы создавались у нас, в России. Убежден, что это вам по силам", - обратился он к участникам хакатона.
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"Правительством Пензенской области, общественными организациями, IT-компаниями поддерживается образовательный процесс, направленный на подготовку специалистов для отрасли, начиная со школьной скамьи. Мы создали и оборудовали IT-колледж, уделяем большое внимание подготовке в вузах, организуем для молодых специалистов разнообразные обучающие мероприятия с участием ведущих российских экспертов", - добавил Белозерцев.
Финал конкурса состоится в сентябре в Татарстане. Призовой фонд "Цифрового прорыва" составляет 10 миллионов рублей, грантовый фонд — 200 миллионов рублей. По итогам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для своей команды в размере 500 тысяч рублей, а также получить грант от "Фонда содействия инновациям" на развитие своего проекта.
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