В Краснодарском крае ликвидировали пожар в цехе

СОЧИ, 13 июл - РИА Новости. Пожарным удалось ликвидировать пожар в цехе по производству сои, где горели емкости с маслом, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в 17.56 в субботу диспетчеру поступило сообщение о том, что происходит горение нежилого помещения в поселке Белозерный в Краснодаре.

К месту вызова незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Они установили, что горят емкости с маслом на территории цеха по производству сои. Пожару присвоен повышенный ранг опасности. В 20.04 пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров

"В 21.44 ликвидация открытого горения" - говорится в сообщении.

По данным ведомства, к ликвидации пожара привлечены группировка РСЧС в количестве 78 человек, 24 единиц техники, от МЧС России 47 человек и 15 единиц техники. Подано восемь стволов "Дельта" и два ствола-распылителя высокого давления для тушения пожара и защиты соседних зданий и сооружений от распространения горения.