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РИА Новости

Иран пообещал продолжить экспортировать нефть "при любых обстоятельствах"

Вчера, 22:50
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф . Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора со своим британским коллегой Джереми Хантом заявил, что Иран продолжит экспортировать нефть "при любых обстоятельствах".
"Подчеркнув незаконность нефтяных санкций США, министр иностранных дел Ирана заявил в телефонном разговоре (с Хантом - ред.), что Исламская Республика Иран продолжит экспортировать нефть при любых обстоятельствах", - передает иранское агентство Mehr.
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По данным агентства, касаясь задержания властями британского Гибралтара танкера Grace 1, Зариф "призвал британское правительство немедленно принять необходимые меры, чтобы положить конец незаконному захвату иранского танкера".
Ранее глава британского МИД Джереми Хант назвал разговор со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом "конструктивным". Хант отметил, что в ходе разговора он заверил Зарифа в том, что озабоченность у Лондона вызывает "не происхождение нефти на Grace 1, а ее направление".
По словам Ханта, после надлежащей правовой процедуры в судах Гибралтара Великобритания "способствовала бы освобождению (танкера), если бы получила гарантии, что он не направится в Сирию".
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Как стало известно 4 июля, власти британского Гибралтара задержали иранский супертанкер, якобы перевозивший сырую нефть в Сирию, что отвергли власти Ирана. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США. В четверг стало известно, что полиция Гибралтара в рамках расследования дела задержала капитана и старшего помощника танкера Grace 1. Позже полиция задержала еще двух членов экипажа.
МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции говорил, что танкер с иранской нефтью, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил ее в Сирию.
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Мохаммад Джавад ЗарифВеликобританияИранСШАЭкономика
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