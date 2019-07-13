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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Хама и Алеппо

Вчера, 22:39
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУлица в одном из районов Алеппо
Улица в одном из районов Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Улица в одном из районов Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Боевики за минувшие сутки обстреляли населенные пункты сирийских провинций Хама и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Джалама провинции Хама, Сабикия и Беньямин провинции Алеппо", - сказал Бакин.
Руководитель Центра по примирению отметил, что продолжается возвращение беженцев в места постоянного проживания. Военные РФ обеспечивают работу десяти пунктов пропуска.
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Боевики подорвали бомбу на пути патруля российской военной полиции в Сирии
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