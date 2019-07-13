Боевики обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Хама и Алеппо

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Боевики за минувшие сутки обстреляли населенные пункты сирийских провинций Хама и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Джалама провинции Хама, Сабикия и Беньямин провинции Алеппо", - сказал Бакин.
Руководитель Центра по примирению отметил, что продолжается возвращение беженцев в места постоянного проживания. Военные РФ обеспечивают работу десяти пунктов пропуска.