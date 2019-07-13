В Москве стартовал ночной велофестиваль

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Ночной велофестиваль стартовал в Москве с Кремлевской набережной, передаёт корреспондент РИА Новости.

Участники фестиваля проедут на велосипедах по ночному городу более 10 километров. Маршрут пройдёт по Кремлевской и Москворецкой набережным, Театральному проезду, Чистопрудному, Рождественскому и Цветному бульварам, Олимпийскому проспекту, а финишировать участники велопробега будут на Суворовской площади.

"Мы продолжаем наши мероприятия, посвящённые Дню московского транспорта. У нас традиционный ночной велофестиваль, который сегодня стартует с очень важного и почётного места... Уверен, что это будет незабываемое мероприятие. Обязательно, в первую очередь, будут уделены вниманию вопросы безопасности", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам организаторов, в фестивале участвует более 15 тысяч человек.