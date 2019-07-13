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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

В Москве состоялся салют в честь 75-летия освобождения Вильнюса

Вчера, 22:16
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСалют в честь 75-летия освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков
Салют в честь 75-летия освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков
© РИА Новости / Илья Питалев
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Салют в честь 75-летия освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более двух тысяч праздничных фейерверков запустили на Поклонной горе в Москве в честь 75-й годовщины освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков, сообщает в субботу пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
Артиллерийский салют произвел отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. Фейерверки сопровождались 24-я залпами пушек ЗИС-3 времён ВОВ.
Праздничный салют в честь 75-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков на Поклонной горе в Москве
12 июля, 20:18
Годовщина освобождения Вильнюса: салют в Москве и ход операции
"В небо Москвы были выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них – "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка"... запуск более 2 тысяч праздничных фейерверков был произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 миллиметров на базе автомобиля "КамАЗ", - говорится в сообщении.
Оккупация Вильнюса гитлеровской армией началась 24 июня 1941 года и продолжалась 1115 дней, до 13 июля 1944 года, когда в город вошли войска Красной Армии. Салют в честь освобождения Вильнюса 13 июля 1944 года двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из 324 орудий прозвучал как начало освобождения литовской земли от немецко-фашистских захватчиков.
Исторический центр Таллина, Эстония
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Посольство России рассказало о значении салюта в честь освобождения Таллина
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80 лет с начала Второй мировой войныВторая мировая война (1939-1945)МоскваВильнюсОбщество
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