В Москве состоялся салют в честь 75-летия освобождения Вильнюса

80 лет с начала Второй мировой войны

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более двух тысяч праздничных фейерверков запустили на Поклонной горе в Москве в честь 75-й годовщины освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков, сообщает в субботу пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Артиллерийский салют произвел отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. Фейерверки сопровождались 24-я залпами пушек ЗИС-3 времён ВОВ.

"В небо Москвы были выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них – "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка"... запуск более 2 тысяч праздничных фейерверков был произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 миллиметров на базе автомобиля "КамАЗ", - говорится в сообщении.