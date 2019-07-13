Боевики подорвали бомбу на пути патруля российской военной полиции в Сирии

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил России, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.
По его словам, потерь и пострадавших среди российских военнослужащих нет. По предварительной информации, террористы дистанционно подорвали взрывное устройство.
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Бакин отметил, что своими действиями боевики намеревались обострить обстановку в регионе.
Генерал-майор также добавил, что командование российских вооруженных сил предприняло дополнительные меры по обеспечению безопасности военных.