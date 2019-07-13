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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики подорвали бомбу на пути патруля российской военной полиции в Сирии

Вчера, 22:30
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© AP Photo / Sergei GritsРоссийская военная полиция в Сирии
Российская военная полиция в Сирии
© AP Photo / Sergei Grits
Российская военная полиция в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил России, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.
По его словам, потерь и пострадавших среди российских военнослужащих нет. По предварительной информации, террористы дистанционно подорвали взрывное устройство.
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Бакин отметил, что своими действиями боевики намеревались обострить обстановку в регионе.
Генерал-майор также добавил, что командование российских вооруженных сил предприняло дополнительные меры по обеспечению безопасности военных.
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Война в СирииВойна в СирииСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Без ЦРУшников,тут не обошлось поскольку американской элите наше присутствие очень мешает сбросить Ассада и они далее будут помогать террористам,чем угодно лишь бы нас выдавить из Сирии и убрать Асада,о чём и свидетельствует эта диверсия подстроенная спонсируемыми американцами террористами.
13 июля, 22:56
Павел Гондилов
4411028112
странное какое-то сообщение. ведь нет же боевиков уже полтора года. ria.ru/20171206/1510372695.html или все-таки есть?
13 июля, 22:16
елочка нравится
36321048
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