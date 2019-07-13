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РИА Новости

Правительство Гонконга осудило действия протестующих, напавших на полицию

Вчера, 21:58
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© REUTERS / Tyrone SiuУчастники акции протеста в Гонконге.
Участники акции протеста в Гонконге.
© REUTERS / Tyrone Siu
Участники акции протеста в Гонконге. . Архивное фото
ПЕКИН, 13 июл – РИА Новости. Правительство Гонконга решительно осуждает действия участников протестов, которые проявили агрессию и напали на сотрудников полиции с неизвестным порошком, говорится в заявлении на сайте правительства специального административного района.
Более 30 тысяч жителей Гонконга в субботу вышли на протесты в районе Сёнсёй (Шёнг-Шуй), который граничит с городом Шэньчжэнь китайской провинции Гуандун, против параллельной торговли с материковым Китаем, которая, по заявлениям протестующих, привела к росту цен на жилье, ухудшению гигиенических условий, этот вид бизнеса во многом определяет ассортимент в местных магазинах и позволяет торговцам уходить от налогов и обогащаться. Участники протестов призывают власти решить эту проблему как можно скорее. После официального завершения протестов произошли столкновения полиции с теми, кто не желал расходиться и вел себя агрессивно, в результате полиция применила перцовый газ и дубинки для разгона демонстрантов.
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"Комментируя демонстрацию в субботу, 13 июля, представитель правительства заявил, что шествие преимущественно прошло мирно и упорядоченно, но, к сожалению, некоторые участники демонстрации после ее завершения намеренно перекрыли дороги, бросали металлические предметы и порошок неизвестного происхождения, напали на полицейский кордон и на сотрудников правоохранительных органов. Правительство решительно осуждает эти насильственные действия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство всегда уважало право жителей Гонконга публично выражать свое мнение и призывало делать это мирно, упорядоченно и разумно.
"Однако, есть небольшое число протестующих, которые часто прибегают к насилию и вандализму, мы надеемся на то, что подавляющее большинство жителей Гонконга выступают против этих противоправных действий", - подчеркнули в правительстве.
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