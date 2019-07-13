Чалый снял кандидатуру с выборов в заксобрание Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Политик Алексей Чалый, который во времена воссоединения Крыма с Россией был народным мэром Севастополя, снял свою кандидатуру с выборов в заксобрание города.

Выборы в севастопольский парламент состоятся в сентябре этого года в единый день голосования. Ранее Чалый подал документы на выдвижение в качестве независимого кандидата в новый состав заксобрания города.

"Я снимаю свою кандидатуру с выборов в пользу Александра Кулагина (действующий вице-спикер заксобрания - ред.). Призываю всех жителей Северной стороны голосовать за этого кандидата", - говорится в открытом обращении Чалого к севастопольцам.

Чалый подчеркнул, что собирался баллотироваться в депутаты для того, чтобы после избрания добиваться выражения недоверие тогда еще действующему губернатору города Дмитрию Овсянникову, после чего сложить с себя депутатские полномочия.

"Основное событие этой недели провалило этот хитроумный план самым приятным образом. Поставленная задача оказалась уже выполненной", - подчеркнул Чалый.

При этом он добавил, что планирует в течение избирательной кампании способствовать тому, чтобы в новый состав заксобрания Севастополя попали люди, которым "доверяют севастопольцы, и которые доказали свою готовность работать на интересы города. И, напротив, не попали люди, доказавшие свою готовность предать интересы города".

"После чего планирую завершить неожиданно свалившуюся на меня политическую карьеру и далее работать на ниве реализации не политических проектов, которые давно задуманы и которые ждут своего завершения", - отметил Чалый.