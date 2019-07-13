Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-13T21:15Z
https://ria.ru/20190713/1556495188.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На берега Луизианы обрушился ураган Барри

Вчера, 21:15
1130
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Ураган Барри обрушился на берег американского штата Луизиана, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
На сайте метеорологической службы отмечается, что Барри "достиг берегов Луизианы". Ураган "представляет угрозу жизни", ожидаются "сильные наводнения, а также выход реки из берегов", предупреждает NHC.
Американский нефтяник
11 июля, 01:27
В Мексиканском заливе сократилась добыча нефти из-за угрозы шторма
После того как ураган Барри достиг берега, его категория понизилась вновь до тропического шторма.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в штате Луизиана накануне тропического шторма.
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
26 декабря 2017, 13:32
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
2503523
Обсудить 0
ЛуизианаСШАВ мире
Рекомендуем
Российская военная полиция в Сирии
Боевики подорвали бомбу на пути патруля российской военной полиции в Сирии
РИА
Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон объявил о создании космического командования
Женщина разделась в московском метро, чтобы мужчина уступил ей место
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать "Зону 51"
Лента
новостей
Поезд Киев-Москва на Киевском вокзале
Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
Алексей Чалый
Чалый снял кандидатуру с выборов в заксобрание Севастополя
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом
Ракета-носитель Протон-М с российской обсерваторией Спектр-РГ на стартовом комплексе космодрома Байконур
"Много водки": создатели телескопа для "Спектра-РГ" отпраздновали запуск
Зенитный ракетный комплекс С-400
СМИ рассказали, когда США объявят о санкциях против Турции из-за С-400
Президент РФ Владимир Путин садится за руль автомобиля КамАЗ во время проезда колонны строительной техники по автодорожной части Крымского моста. 15 мая 2018
В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина
Блюда на шведском столе
Турецкий отельер рассказал, как на шведский стол повторно ставят продукты
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
В ОБСЕ осудили обстрел телеканала "112 Украина"
Вид на Московский Кремль
США и Британия готовят фейки об окружении Путина, сообщил источник
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку
Запуск ракеты-носителя Протон-М с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией Спектр-РГ с космодрома Байконур. 13 июля 2019
Рогозин назвал пуск ракеты "Протон-М" непростым
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30Число погибших при крушении судна у побережья Туниса возросло до 82 человек
02:12Пьяные военные ВСУ избили своего командира из-за премии, сообщили в ЛНР
02:09Марокканские моряки спасли 161 нелегального мигранта в Средиземном море
02:06Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции из-за С-400
01:58Ночной велофестиваль в Москве собрал более 15 тысяч участников
01:26В Кувейте военных подключат к обеспечению безопасности морских портов
01:16Мосгоризбирком не прокомментировал решения по кандидатам по 43-му округу
01:13Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море
01:04Эр-Рияд призвал Доху не мешать катарцам, желающим совершить хадж
00:56Бойко назвал последствия "дикой" политики Киева в отношениях с Россией
00:47Кандидат в МГД Гудков заявил о намерении обжаловать проверку подписей
00:42Немецкие СМИ сообщили о "точке невозврата" для Турции из-за С-400
00:39В заповеднике Приморья сняли на видео неизвестного экспертам леопарда
00:37Соболь откажут в регистрации на выборах в Мосгордуму, заявил Венедиктов
00:21В ОАЭ подготовили первых операторов ядерного реактора
23:56"Оппозиционная платформа" поспособствует переговорам Киева с ДНР и ЛНР
23:47Силовики обстреляли район фильтровальной станции в Донбассе, заявили в ДНР
23:32СМИ рассказали, когда США объявят о санкциях против Турции из-за С-400
23:30Бойко назвал ситуацию с отношением к журналистам на Украине "драматической"
23:23Отремонтировавших "Протон-М" специалистов представят к госнаградам
Лента новостейМолния