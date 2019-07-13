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РИА Новости

Макрон объявил о создании космического командования

Вчера, 20:49
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу объявил о создании космического командования в рамках военно-воздушных сил.
"Чтобы обеспечить развитие и укрепление нашего космического потенциала, в сентябре в рамках военно-воздушных сил будет создано большое космическое командование", - заявил Макрон, трансляцию выступления которого вел Елисейский дворец.
В сентябре 2018 года министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что считает необходимым увеличение инвестиций в военно-комическую отрасль с целью предотвращения конфронтаций в околоземном пространстве. Закон о военном планировании на 2019-2025 годы предусматривает увеличение расходов на оборону до 2% ВВП к 2025 году.
Расширение на восход. НАТО присоединило к себе космос
27 июня, 18:11
Расширение на восход. НАТО "присоединило" к себе космос Наступать некуда – впереди Москва. И ладно если бы только впереди, так и сверху она же. Поэтому и их туда влечет. В русле, так сказать, мировой тенденции.
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КосмосЭммануэль МакронФранцияВ мире
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