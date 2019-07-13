В Краснодаре локализовали пожар в цехе

СОЧИ, 13 июл - РИА Новости. Пожарным в Краснодаре удалось локализовать пожар в цехе по производству сои, где горят емкости с маслом, на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее спасатели информировали о пожаре площадью 600 квадратных метров. Отмечалось, что горит нежилое помещение - цех по производству сои на масложировом перерабатывающем комплексе в поселке Белозерный в Краснодаре.
"В 20:04 локализация пожара на площади 1,2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, жертв и пострадавших при пожаре нет.