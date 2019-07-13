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РИА Новости

В Краснодаре локализовали пожар в цехе

Вчера, 20:25
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© Фото : Информационное агентство "Живая Кубань"Пожар цехе по производству сои под Краснодаром. 13 июля 2019
Пожар цехе по производству сои под Краснодаром. 13 июля 2019
© Фото : Информационное агентство "Живая Кубань"
Пожар цехе по производству сои под Краснодаром. 13 июля 2019
СОЧИ, 13 июл - РИА Новости. Пожарным в Краснодаре удалось локализовать пожар в цехе по производству сои, где горят емкости с маслом, на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее спасатели информировали о пожаре площадью 600 квадратных метров. Отмечалось, что горит нежилое помещение - цех по производству сои на масложировом перерабатывающем комплексе в поселке Белозерный в Краснодаре.
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"В 20:04 локализация пожара на площади 1,2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, жертв и пострадавших при пожаре нет.
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